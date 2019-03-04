HABER

Burundi'deki BM İnsan Hakları Ofisi kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 17:26 | Son Güncelleme

Hükümetin aralıktaki talebi üzerine, OHCHR ofisi süresiz kapatıldı

Burundi'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ofisinin süresiz kapatıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Burundi hükümeti, aralıktaki talebine olumlu cevap gelmesi üzerine, ülkedeki OHCHR ofisini resmen ve süresiz olarak kapattığını duyurdu.

BM'nin Burundi'deki 23 yıllık varlığı süresince, insan haklarının korunması konusunda devletin stratejik ortağı olduğu belirtildi.

OHCHR'nin Burundi ofisi, Devlet Başkanı Melchior Ndadaye'nin 1993'te suikaste kurban gitmesinin ardından çıkan siyasi krizde yaşanan insan hakları ihlalleri üzerine 1995'te kurulmuştu.

Burundi, 13 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlayan siyasi kriz ve şiddet olaylarıyla mücadele ediyor.

BM, 2016'da ülkedeki hak ihlallerini incelemek için BM Burundi İnsan Hakları Komisyonu'nu kurmuştu.

Burundi hükümeti, müfettişlerle iş birliği yapmayı reddetmiş, ekim 2017'de de Uluslararası Ceza Mahkemesinden çekilmişti.

Hükümet, komisyonun geçen yıl eylül ayında açıkladığı, "Burundi'de 2016 yılından bu yana iktidar partisinin gençlik kanadı, istihbarat teşkilatı ile polis tarafından insanlığa karşı suçlar, yargısız infazlar, zorla kaybetmeler, keyfi tutuklamalar, işkence ve diğer acımasız, insani olmayan, küçültücü muameleler işlendiği"ne dair raporunu reddetmiş ve komisyon üyelerini "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin 31 Ağustos tarihli son verilerine göre, ülkedeki şiddet olaylarında binden fazla insan öldü, 400 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Troya, Assos ve Parion’da kazı süresi bir yıla uzatıldıTroya, Assos ve Parion’da kazı süresi bir yıla uzatıldı
1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Burundi

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aksaray'da yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Sebebi pes dedirtti

İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması! Bir işçi hayatını kaybetti

Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

Mansur Yavaş: Melih Gökçek artık bir seçmen, ben de onun oyuna talibim

'Melih Gökçek'in oyuna talibim'

Karaman'da bir kişi arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

Gezi Parkı iddianamesiyle ilgili flaş gelişme

Kabul edildi! Aralarında Osman Kavala da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.