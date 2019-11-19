HABER

Burundi'deki saldırılarda 10 asker öldü, 10'u yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 20:09 | Son Güncelleme

Ruanda sınırındaki askeri noktaya düzenlenen saldırılarda 10 askerin hayatını kaybettiği, 10'un da yaralandığı duyuruldu

Burundi'nin Ruanda sınırında askeri noktaya düzenlenen saldırıda 10 askerin öldüğü, 10'unun yaralandığı, bazılarının ise kaybolduğu bildirildi.

Askeri kaynaklar, kimliği belirsiz silahlı kişilerin eski başkent Bujumbura'nın 100 kilometre kuzeyindeki Mabayi kasabasına yakın askeri noktaya saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda en az 10 askerin yaşamını yitirdiğini 10'dan fazla askerin kaybolduğunu aktaran kaynaklar, bazıları yaralı 15'ten fazla askerin saldırıdan sağ kurtulduğu bilgisini paylaştı.

Kurşun geçirmez yelekler giydiği ve gece gözlüğü taktığı belirtilen silahlı saldırganların kimliğine ilişkin yetkililer, henüz bir açıklamada bulunmadı.

Söz konusu saldırı, ülkede 2015'ten bu yana orduya yönelik en fazla can kaybına yol açan saldırı olarak nitelendiriliyor.

- Burundi'deki siyasi kriz ve şiddet olaylar

Burundi, 13 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlayan siyasi kriz ve şiddet olaylarıyla mücadele ediyor.

BM 2016'da ülkedeki hak ihlallerini incelemek için BM Burundi İnsan Hakları Komisyonu'nu kurmuştu.

Burundi hükümeti, müfettişlerle iş birliği yapmayı reddetmiş, Ekim 2017'de de Uluslararası Ceza Mahkemesinden çekilmişti.

PARTNERDünyanın en seksi 20 kadınıDünyanın en seksi 20 kadını
Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi (2)Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesi (2)
Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişmeCumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Bujumbura Burundi Mabayi nokta saldırı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ziyaret etmezseniz biz de İBB başkanı oluruz

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ziyaret etmezseniz biz de İBB başkanı oluruz

Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı

İğrenç olayda 2. perde! Kızına cinsel istismarda bulunan kardeşinden şikayetçi olmadı

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

Azez'de saldırı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.