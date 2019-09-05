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Burundi'den BM'ye "ülkeyi istikrarsızlaştırıyor" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 21:08 | Son Güncelleme

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın Kıdemli Danışmanı Willy Nyamitwe: - "Rapor yalanlarla dolu ve Burundi'yi istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor"

Burundi yönetimi, ülkedeki insan hakları ihlalleri konulu raporu nedeniyle eleştirdiği Birleşmiş Milletler'i (BM) "ülkeyi istikrarsızlaştırmak ve gerçekleri manipüle etmekle" suçladı.

BM Burundi İnsan Hakları Soruşturma Komisyonu, ülkedeki güvenlik durumu ve insan hakları ihlalleri üzerine dün bir rapor yayımladı.

Raporda, ülkede güvensizlik durumunun hakim olduğu ve ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığı ileri sürüldü.

Burundi yönetimi, BM komisyonuna tepki göstererek raporun gerçekleri saptırdığını savundu.

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın Kıdemli Danışmanı Willy Nyamitwe, yaptığı açıklamada, rapora tepki göstererek, "Rapor, yalanlarla dolu ve Burundi'yi istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Burundi'nin BM Temsilcisi Büyükelçi Albert Shingiro ise raporun ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını, "şeytanca" ve "dedikodulardan ibaret" olduğunu söyledi.

Burundi yönetimi, mart ayında ülkedeki BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ofisini anlaşmazlık nedeniyle süresiz kapatmıştı.

- Burundi ile BM krizinin perde arkası

Burundi, 13 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlayan siyasi kriz ve şiddet olaylarıyla mücadele ediyor.

BM, 2016'da ülkedeki hak ihlallerini incelemek için BM Burundi İnsan Hakları Komisyonunu kurmuştu.

Burundi hükümeti, müfettişlerle iş birliği yapmayı reddetmiş, Ekim 2017'de de Uluslararası Ceza Mahkemesinden çekilmişti.

Hükümet, komisyonun geçen yıl eylül ayında açıkladığı, "Burundi'de 2016 yılından bu yana iktidar partisinin gençlik kanadı, istihbarat teşkilatı ile polis tarafından insanlığa karşı suçlar, yargısız infazlar, zorla kaybetmeler, keyfi tutuklamalar, işkence ve diğer acımasız, insani olmayan, küçültücü muameleler işlendiği"ne dair raporunu reddetmiş ve komisyon üyelerini "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin 31 Ağustos tarihli son verilerine göre, ülkedeki şiddet olaylarında binden fazla insan öldü, 400 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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