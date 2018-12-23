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Burundi'nin başkenti değişecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 00:05 | Son Güncelleme

Eski Burundi Krallığı'nın başkenti Gitega, ülkenin yeni siyasi başkenti olacak

Afrika ülkesi Burundi'nin yeni siyasi başkentinin Gitega olacağı, Bujumbura'nın ekonomik başkent olarak kalacağı bildirildi.

Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın sözcüsü Jean-Claude Karerwa Ndenzako, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, bakanlar kurulunun Gitega'yı yeni yıldan itibaren siyasi başkent olarak kabul eden kararı aldığını belirtti.

Mevcut başkent Bujumbura'nın ekonomik başkent olarak kalacağını ifade eden Ndenzako, 2019'un başından itibaren bakanlar kurulu toplantılarının Gitega'da düzenleneceğini, ilk etapta beş bakanlığın Gitega'ya taşınacağını aktardı.

Ülkenin doğusundaki Tanganyika Gölü'nün kenarında kurulu, 1,2 milyon nüfuslu Bujumbura'ya göre Burundi'nin merkezinde yer alan Gitega'nın nüfusu 300 bin civarında.

Nkurunziza, 2007'de siyasi başkentin Gitega'ya taşınması sözü vermişti.

Gitega, 1966'da sona eren Burundi Krallığı'nın merkeziydi. Muhalefet, 13 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Nkurunziza'yı krallığın simgelerini yeniden inşa etmekle suçluyor.

Burundi, Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlayan siyasi kriz ve şiddet olaylarına sahne oldu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olaylarında en az bin 200 kişi yaşamını yitirdi, 400 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Başkent Bujumbura Burundi değişecek Gitega

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