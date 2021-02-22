Buruş buruş olduğuna bakmayın gizli şifası varmış: Kuru eriğin bilmediğimiz faydaları! Özellikle suyunu içmek...

Hem erik hem de kuru erik mükemmel bir vitamin, mineral, lif ve antioksidan kaynağıdır. Ek olarak, osteoporoz, kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi birçok kronik hastalık riskini azaltabilecek çeşitli özelliklere sahiptirler.
Kuru erik, besin bakımından etkileyici bir şekilde yüksektir. Lif ve antioksidanların yanı sıra 15'in üzerinde farklı vitamin ve mineral içerirler. Bununla birlikte kuru erik, yaş eriğe göre daha fazla K vitamini içerir, B vitamini ve mineralleri biraz daha yüksektir. Ek olarak, kuru erik kalori, lif ve karbonhidrat bakımından daha yüksektir.
Kuru erik, sağlıklı görme için gerekli bir vitamin olan harika bir A vitamini kaynağıdır . Bir erik, önerilen günlük A vitamini alımının yüzde 3'ünü sağlar. A vitamini eksikliği olan kişiler gece körlüğüne, kuru gözlere, sarı nokta hastalığına ve katarakta eğilimlidir.
Yaban mersini antioksidan ölçeğinde yüksek olabilir, ancak şaşırtıcı bir şekilde kuru erik daha da yüksektir. Boston'da yürütülen bir araştırma, kuru erikleri antioksidan kapasitesi açısından 1 numaralı gıda olarak sıraladı . Kuru erik, antioksidan olarak işlev gören ve hücre zarlarını serbest radikal hasarından korumaya yardımcı olan manganez, demir ve bitki fenolikleri içerir.
Sadece 1 eriğin önerilen günlük lif alımının% 3'ünü sağladığını biliyor muydunuz? Kuru erik, vücudun yiyecekleri düzgün bir şekilde sindirmesine , kabızlığı gidermesine ve bağırsak hareketlerinin düzenli olmasına yardımcı olur . Bunun nedeni, kuru eriklerin lif ve sorbitol bakımından yüksek olmasıdır.
Kuru eriklerde bulunan doğal şeker olan sorbitol, sindirim sistemine nemi çeker ve bağırsak hareketlerini kolaylaştırır.
Anemi , vücutta yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi olmadığında ortaya çıkar ve nefes darlığı , sinirlilik, yorgunluk hafif aneminin belirtilerindendir. Kuru erik suyu harika bir demir kaynağıdır ve demir eksikliğinin önlenmesine ve tedavisine yardımcı olabilir .
Bilim adamlarıinsanları yaptıkları araştırmada, kuru erik yemenin ve kuru erik suyu içmenin kan basıncını önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya çıkardı.
Demir eksikliği saçta dökülmeye, kuruluğa ve saç renginin solmasına neden olabilir. Kuru erik, saçınızın genel sağlığına katkıda bulunan ve saçınıza sayısız fayda sağlayan harika demir kaynaklarıdır. Saç uzaması için harika olan B vitamini, C vitamini içerirler. Bu besinler saçınızı köklerden güçlendirir ve kırılma ve hasar görmesini engeller.
Kuru erikte bulunan vitamin ve mineraller cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olu . Bu meyve aynı zamanda yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kırışıklıkların gelişimini geciktirir. Birçok mineralin varlığı, iyi bir atıştırmalık olmasını sağlar ve ayrıca size parlak bir cilt verir.
Kolon kanserinin tespit edilmesi genellikle zordur, ancak agresif olarak ilerleyebilir. Sağlıklı beslenme, kolon kanserini önlemeye yardımcı olabilir ve gıdalarınıza kuru erik eklemek kolon kanseri riskini azaltabilir.
Texas A&M Üniversitesi ve North Carolina Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma , kurutulmuş erik yemenin kolon boyunca mikrobiyotayı (veya faydalı bakterileri) olumlu yönde etkileyebileceğini ve artırabileceğini belirledi. Bu da kolon kanseri riskini azaltabilir.
Kuru erik yemenin sağlık yararları olsa da, riskleri de vardır. Doktorunuza danışın ve kuru erikleri diyetinizin düzenli bir parçası haline getirmeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
Artan ishal riski
Çok fazla kuru erik ve kuru üzüm ve incir gibi diğer kuru meyveleri yemek, yüksek lif ve sorbitol içeriği nedeniyle ishale yol açabilir veya daha da kötüleştirebilir. Her ikisinin de vücut üzerinde müshil etkisi olabilir.
Şişkinliğe neden olabilir
Bazı insanlarda sorbitol gibi polialkol şekerleri tüketmek bağırsakta şişkinliğe, gaza, hafif mide bulantısına, orta ila şiddetli mide kramplarına veya kusmaya neden olabilir.
*Taze eriklerin aksine, kuru erik kilerinizde yaklaşık altı ay dayanabilir. Buzdolabında kapalı bir kapta saklandıklarında da bir yıla kadar yenilebilir durumdadırlar.
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