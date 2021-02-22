Buruş buruş olduğuna bakmayın gizli şifası varmış: Kuru eriğin bilmediğimiz faydaları! Özellikle suyunu içmek...

Hem erik hem de kuru erik mükemmel bir vitamin, mineral, lif ve antioksidan kaynağıdır. Ek olarak, osteoporoz, kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi birçok kronik hastalık riskini azaltabilecek çeşitli özelliklere sahiptirler.

Kuru erik, besin bakımından etkileyici bir şekilde yüksektir. Lif ve antioksidanların yanı sıra 15'in üzerinde farklı vitamin ve mineral içerirler. Bununla birlikte kuru erik, yaş eriğe göre daha fazla K vitamini içerir, B vitamini ve mineralleri biraz daha yüksektir. Ek olarak, kuru erik kalori, lif ve karbonhidrat bakımından daha yüksektir.

GÖZE İYİ GELİR

Kuru erik, sağlıklı görme için gerekli bir vitamin olan harika bir A vitamini kaynağıdır . Bir erik, önerilen günlük A vitamini alımının yüzde 3'ünü sağlar. A vitamini eksikliği olan kişiler gece körlüğüne, kuru gözlere, sarı nokta hastalığına ve katarakta eğilimlidir.

ANTİOKSİDANLARIN GÜÇ MERKEZİ

Yaban mersini antioksidan ölçeğinde yüksek olabilir, ancak şaşırtıcı bir şekilde kuru erik daha da yüksektir. Boston'da yürütülen bir araştırma, kuru erikleri antioksidan kapasitesi açısından 1 numaralı gıda olarak sıraladı . Kuru erik, antioksidan olarak işlev gören ve hücre zarlarını serbest radikal hasarından korumaya yardımcı olan manganez, demir ve bitki fenolikleri içerir.