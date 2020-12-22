Buscopan ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

Bir ağrı kesici olan Buscopan’ın etken maddeleri parasetamol ve Hiyosin-N-butil bromürdür. Bu maddeler ağrı kesici etkiye sahip olmakla birlikte ağrıyan bölgedeki kasların gevşeyerek rahatlamasını da sağlar. Buscopan kullananlar ise genellikle mide ve bağırsak problemi yaşayan bireylerdir. Buscopan Nedir? Bir kutuda 20 adet tablet içeren Buscopan, beyaz renkli kapsüllerden oluşan kas ağrılarının giderilmesine yarayan bir ilaçtır. Ağız yolu ile alınır. Alındıktan kısa bir süre sonra etkisi görülmeye başlanır ve yaşanan problemin hafiflemesi sağlanmış olur. Buscopan’ın en sık kullanılma sebebi regl sancısılarıdır. Bucsopan ağrılı geçen regl sancılarının hafiflemesine büyük katkı sağlar. Ciddi bir yan etkisinin olmaması da uzmanların ilacın kullanımını önermesinde etkilidir. Sindirim sistemi rahatsızlıklarında da sıklıkla kullanılan bu ilaç kişilere büyük bir rahatlama sağlar. 6 yaş altı bireylerde kullanımı uzmanlar tarafından önerilmez. İlacın tok karnına alınması tavsiye edilir. Doktor kontrolü ya da tavsiyesi ile alınması önemli bir husustur. Ciddi bir yan etkisinin olmamasının yanı sıra kronik rahatsızlığı olanların mutlaka doktora danışmaları gereklidir.

Buscopan Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Buscopan kullanacak olanlar mutlaka ilacın yan etkilerininin ve kullanma talimatlarının yer aldığı prospektüsü okumalıdır. Prospektüste yer alan herhangi bir yan etki görülürse en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gereklidir. İlaç alındıktan sonra direkt olarak kana karıştığı için kısa sürede etki eder. Bu nedenle istenmeyen bir durumla karşılaşıldığı zaman hızlı bir şekilde doktora başvurulması önemlidir. Buscopan kullananlar eğer kronik bir rahatsızlıkları varsa bu durumu mutlaka önceden doktora bildirmelidir. Tüm bunların yanı sıra Buscopan kullanımında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

Gebelik düşünenlerin ilacı kullanması doğru değildir. Gebe olduğunuzun farkında olmadan ilacı kullandıysanız mutlaka doktora başvurmayı ihmal etmeyin.

Kronik kalp ve damar rahatsızlığı olanların bu ilacı kullanmaları önerilmez.

Ateşli hastalıklarda Buscopan kullanımı önerilmez. Çünkü ilaç terlemeyi önlediği için ateşin daha çok artmasına neden olur.

Buscopan kullananlar açısından dikkat edilmesi gereken bir başka husus iltihaplanmalardır. İltihaplı rahatsızlıklarda Buscopan kullanımı önerilmemektedir. Buscopan Nasıl Kullanılır? Peki Buscopan nasıl kullanılır? Buscopan 10 mg drajenin doğru kullanımı için mutlaka doktor tavsiyesi alınmalıdır. Buscopan 10 mg draje genelde erişkinlerde günde 3 kez 1-2 draje, 6-12 yaş arası çocuklarda ise günde 3 kez 1 draje şeklinde olmalıdır. Kutu içerisindeki drajeler yalnızca ağız yoluyla kullanılır. Drajeler çiğnemeden, bütün olarak yeterli miktarda su ile alınmalıdır. Buscopan Plus Nedir? Buscopan Plus mesane ve böbrek taşları, mide ağrıları, üreme organında meydana gelen ağrılarda kullanılan bir film tablettir. İlacın içerisinde yer alan maddeler kullananlar açısından herhangi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nedenle alerjik bünyeye sahip olan kişiler ilacı kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalıdır. “Buscopan Plus nedir?” sorusuna verilebilecek bir başka cevap ise; ilacın geçici rahatsızlıklarda kullanıldığıdır. Uzun süreli kullanımı doktorlar tarafından önerilmez. En fazla 4 gün düzenli olarak kullanılabilir. 6 ile 12 yaş arasında çocuklar bir tableti günde 3 kez kullanılabilir. 12 yaş üzeri bireyler ise günde 2-3 tablet kullanabilmektedir.