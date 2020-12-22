Buscopan ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

Bir ağrı kesici olan Buscopan’ın etken maddeleri parasetamol ve Hiyosin-N-butil bromürdür. Bu maddeler ağrı kesici etkiye sahip olmakla birlikte ağrıyan bölgedeki kasların gevşeyerek rahatlamasını da sağlar. Buscopan kullananlar ise genellikle mide ve bağırsak problemi yaşayan bireylerdir.
Bir kutuda 20 adet tablet içeren Buscopan, beyaz renkli kapsüllerden oluşan kas ağrılarının giderilmesine yarayan bir ilaçtır. Ağız yolu ile alınır. Alındıktan kısa bir süre sonra etkisi görülmeye başlanır ve yaşanan problemin hafiflemesi sağlanmış olur. Buscopan’ın en sık kullanılma sebebi regl sancısılarıdır. Bucsopan ağrılı geçen regl sancılarının hafiflemesine büyük katkı sağlar. Ciddi bir yan etkisinin olmaması da uzmanların ilacın kullanımını önermesinde etkilidir. Sindirim sistemi rahatsızlıklarında da sıklıkla kullanılan bu ilaç kişilere büyük bir rahatlama sağlar. 6 yaş altı bireylerde kullanımı uzmanlar tarafından önerilmez. İlacın tok karnına alınması tavsiye edilir. Doktor kontrolü ya da tavsiyesi ile alınması önemli bir husustur. Ciddi bir yan etkisinin olmamasının yanı sıra kronik rahatsızlığı olanların mutlaka doktora danışmaları gereklidir.
Peki Buscopan nasıl kullanılır? Buscopan 10 mg drajenin doğru kullanımı için mutlaka doktor tavsiyesi alınmalıdır. Buscopan 10 mg draje genelde erişkinlerde günde 3 kez 1-2 draje, 6-12 yaş arası çocuklarda ise günde 3 kez 1 draje şeklinde olmalıdır. Kutu içerisindeki drajeler yalnızca ağız yoluyla kullanılır. Drajeler çiğnemeden, bütün olarak yeterli miktarda su ile alınmalıdır.
Buscopan Plus mesane ve böbrek taşları, mide ağrıları, üreme organında meydana gelen ağrılarda kullanılan bir film tablettir. İlacın içerisinde yer alan maddeler kullananlar açısından herhangi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nedenle alerjik bünyeye sahip olan kişiler ilacı kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalıdır. “Buscopan Plus nedir?” sorusuna verilebilecek bir başka cevap ise; ilacın geçici rahatsızlıklarda kullanıldığıdır. Uzun süreli kullanımı doktorlar tarafından önerilmez. En fazla 4 gün düzenli olarak kullanılabilir. 6 ile 12 yaş arasında çocuklar bir tableti günde 3 kez kullanılabilir. 12 yaş üzeri bireyler ise günde 2-3 tablet kullanabilmektedir.
İlaç içeriği itibarıyla alerjik bir bünyeye sahip olanlar için doğru bir seçenek olmayabilir. Bu nedenle içeriğinin detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bunun dışında ilacın kullanımında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;
Bilinç kaybı yaşama ihtimaline karşı yan etkiler görülmeye başlandığı andan itibaren derhal doktora başvurulmalıdır.
Buscopan ile Buscopan Plus arasındaki en önemli fark Buscopan Plus'ın daha güçlü bir ağrı kesici olmasıdır. Eğer ağrılı bir regl dönemi geçiriyorsanız regl sancısı yaşadığınızda bir adet Buscopan alıp dinlenebilirsiniz. Bir müddet dinlendikten sonra ilaç kısa sürede etkisini göstererek sancılarının hafiflemesini sağlayacaktır. Ağrının en şiddetli olduğu dönemde ilacı alırsanız beklediğiniz faydayı sağlayabilirsiniz. Buscopan ağrı kesiciyi sancılar hafifledikten sonra kullanmamalısınız. Ayrıca uzmanlar bu dönemde ilaç kullanımının son çare olması gerektiğini savunurken, adet sancıları başlamadan evvel kişilerin bazı önemleri alabileceğinin altını çizer. Özellikle kış aylarında üşüme ve soğuk havanın etkisi ile adet sancısının artacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle ilaçtan önce doğal yöntemler ile sancıdan kurtulmaya çalışmak daha doğru olacaktır. Adet öncesi yürüyüş ve pilates gibi egzersizler ile birlikte kasların gevşetilmesinin ağrıyı hafifleteceği tüm uzmanların ortak görüşüdür. Adet sancısını gidermek amacı ile Buscopan kullananlar tarafından bilinmesi gereken bir başka husus da şudur; adet sancıları genellikle ayakların soğuk olması ve üşütülmesi nedeni ile olur. Ayakların üşütülmesi doğrudan kasları etkiler ve sancılarda artış yaşanmasına neden olur. Bu nedenle çorap giymek ve ayakları sıcak tutmak önemlidir.
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