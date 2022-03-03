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Buse Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Buse Arslan kaza mı geçirdi? Sağlık durumu nasıl?

03.03.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buse Arslan ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Aygül Hatun karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Trafik kazası geçiren ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı. Çıkan haberlerin ardından Buse Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Buse Arslan kaza mı geçirdi? Sağlık durumu nasıl? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Buse Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Buse Arslan kaza mı geçirdi? Sağlık durumu nasıl?

Buse Arslan Kuruluş Osman dizisinin setinden ayrıldıktan sonra trafik kazası geçirdi. Kazanın Riva yolunda gerçekleştiği ve arkadan gelen bir otomobilin aracına çarpmasıyla gerçekleştiği öğrenilirken basında yer alan haberlerin ardından ünlü oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu. Peki Buse Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Buse Arslan kaza mı geçirdi? Sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi, oyunculuk kariyeri ve geçirdiği kaza sonrası sağlık durumuna ilişkin detaylar haberimizde...

Buse Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

BUSE ARSLAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Buse Arslan, 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Ardından Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Akasya Durağı adlı dizi ile adım atmıştır. Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever isimli dizilerde rol almıştır.

Buse Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evli olan Buse Arslan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterine hayat vermektedir. Buse Arslan, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

Buse Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

BUSE ARSLAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Buse Arslan'ın oynadığı film ve diziler:

2019 – Kuruluş Osman (Aygül) (TV Dizisi)
2018 – Kocaman Ailem (Berrak) (TV Dizisi)
2016 – Kertenkele Yeniden Doğuş (Didem) (TV Dizisi)
2016 – Aşk Yalanı Sever (Perihan) (TV Dizisi)
2014-2015 – Kocamın Ailesi (Gülay) (TV Dizisi)
2013 – Bizim Okul (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2013 – Benim Hala Umudum Var (Beril) (TV Dizisi)
2012 – Yalan Dünya (TV Dizisi)
2012 – Avrupa Avrupa (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2011 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

Buse Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

BUSE ARSLAN KAZA MI GEÇİRDİ?

Buse Arslan, Kuruluş Osman dizisinin setinden çıktıktan sonra aracıyla Riva yolunda ilerlerken kaza geçirdi. Eve giderken arkadan gelen bir aracın oyuncunun otomobiline çarptığı aktarıldı.

Buse Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

BUSE ARSLAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen Buse Arslan'ın trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Buse Arslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Buse Arslan'a boynundan darbe aldığı için boyunluk takıldı. Buse Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bir süre boyunlukla gezeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kuruluş Osman dizisi
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