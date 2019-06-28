HABER

Buse için 20 metrelik görüş mesafesi umut oldu, aramalar yeniden başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

Kemer’de 24 Ocak günü meydana gelen hortum felaketi sırasında kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 155’inci günde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından yeniden denizde aranmaya başlandı.

Kemer’de 24 Ocak günü meydana gelen hortum felaketi sırasında kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 155’inci günde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından yeniden denizde aranmaya başlandı. Talihsiz kızın annesiyle birlikte içinde bulunduğu otomobilin sürüklendiği Ağva Deresi’nin denizle birleştiği noktanın açıklarına giden Sahil Güvenlik timi 12 metre ile 20 metre arasındaki derinlikte Buse’nin izlerini aradı. Dalgıçların arama yaptığı sırada sahilde bekleyen baba Ahmet Acar, sık sık dua okurken, arada bir eşine göndermek için cep telefonuyla fotoğraf çekti.
Kemer’de 24 Ocak’ta meydana gelen hortum felaketi sırasında kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar, 155’inci günde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından yeniden denizde aranıyor. Deniz altında görüş mesafesinin 20 metre civarında olduğu belirtilirken, bu imkanı değerlendirerek aramaların Kumluca istikametinde Alacasu ve Phaselis koylarına kadar devam edeceği öğrenildi.

"Umutluyuz, çaresiziz"
Aramaları izlerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Ahmet Acar, umutlu ancak çaresiz olduklarını belirterek şöyle konuştu:
“Belirlediğimiz noktalarda arama yapmaya çalışıyoruz. Eşim ve ben umudumuzu yitirmedik bulmaya çalışacağız. Allah verirse bulmaya gayret gösteriyoruz. Devletten, sahil güvenlikten, jandarmadan Allah razı olsun. Çok iyi çalıştılar ama bulamadık. Çaresiziz. Umutları değerlendirmeye çalışıyoruz. Belirlenen kritik noktaları tekrar aramaya çalışıyoruz. Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin.”

"Allah’ımıza inanıyoruz, devletimize güveniyoruz"
Buse’nin nerede olduğuna ilişkin kesin bilgi bulunmadığını belirten Ahmet Acar, “Suyun akış noktalarına göre bakılıyor. Derede mi denizde mi olduğunu bilmiyoruz bir yerde taşa takılıp kaldı mı bilmiyoruz. Bazı eşyaları derede bulundu; şalı, küpesi, çantası, telefonunun şarj cihazı derede ayakkabısı sahilde bulundu. Dere ve sahile önem veriyoruz. DSİ de zemin temizleme çalışmasına bir an önce başlarsa umudumuz var. 160. güne yaklaşırken Allah’ımıza inanıyoruz devletimize güveniyoruz, umudumuzu yitirmedik” diye konuştu.

"Dere yatağı temizlense iyi olacaktı"
DSİ’nin dere yatağında biriken kum ve çakılı temizleme çalışmalarına başlamasının Buse’nin bulunması açısından iyi olacağını belirten Ahmet Acar, “Ama sanırım Korkuteli’nde ihtiyaç olmuş makineleri oraya göndermişler. Buraya gelmeleri Ağustos sonunu bulur dediler. Aslında bir an önce başlanılsa iyi olur da kimseye bir şey diyemiyorum. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Aşırı derecede aradım ama bulamadık. Sadece üzüntüyle eşim ve ben yaşamaya çalışıyoruz” dedi.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Kalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandıKalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Şuhut ta motor hırsızları türediŞuhut ta motor hırsızları türedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.