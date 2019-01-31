Buse için dere yatağının yönü değiştirilecek

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketi sırasında kaybolan Kader Buse Acar’ı arama çalışmaları 8. günde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Buse’nin evden getirilen saç teliyle eşleştirilip define aramakta kullanılan metal çubuklarla yapılan aramada şamandıra ile işaretlenen noktanın kazılabilmesi için dere içindeki set kısmen yıkılarak suyun yönü değiştirilmeye çalışılıyor.

Dün denizde ve sahil bandında kötü hava koşulları yüzünden yapılamayan arama çalışmaları, Ağva Deresi’nde yoğunluk kazanmış ancak bir sonuca ulaşılamamıştı. Bu sabah Ağva Deresi yanına getirilen bir ekskavatör, 2 kamyon ve bir kırıcı aparatıyla dere yatağındaki setlerden biri kırılmaya başlandı. Bu işlemin, geçtiğimiz günlerde ismi açıklanmayan ve babanın ısrarı üzerine arama kurtarma ekipleri tarafından destek verilen kişinin şişme botla dereye inerek elinde bulunan altın arama çubuklarıyla belirlediği ve bir şamandıra ile işaretlenen noktanın kazılabilmesi için yapıldığı öğrenildi.

"Setler yıkılıp derenin yönü değiştirilsin"

Bazı vatandaşlar halkın da yoğun katılımıyla arama çalışmalarının sürdürülmesini isterken, 4 yaşındaki oğlu Efe’yi 2016 yılında havuzda boğulması sonucu kaybeden Mustafa Çelik de arama çalışmalarına yardımcı olmak için bölgeye geldi. Çelik, "Ben de evladımı kaybettim, toprağa verdim. Hiç olmazsa yerini biliyorum. Buse’nin babasının acısını anlıyorum. Bu derenin yönü değiştirilebilir, arama çalışmaları çok daha kolaylaşır. Bunu neden yapmadıklarını anlayamıyorum, suyun içinde çaba gösteren dalgıçlara da üzülüyorum" diye konuştu.