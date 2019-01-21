MAGAZİN

Buse Narcı'nın bu hali olay olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.01.2019 10:39 | Son Güncelleme

Buse Narcı'nın sosyal medyaya saçlarının döküldüğü fotoğraflar yayınlanınca gerçek ortaya çıktı. Narcı 2. Sayfa programına olayın doğrusunu açıkladı.

Özcan Deniz'le yaşadığı aşkla adını duyuran 25 yaşındaki oyuncu Buse Narcı burnu, yanakları, çenesi, gözleri, dudakları, dişleri, göğüsleri ve kalçaları olmak üzere çok sayıda estetik operasyon geçirmişti.

Buse Narcı'nın son olarak saçlarının döküldüğü ve protez saç tedavisi yaptırdığı iddia edildi.

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Çok konuşulan fotoğraflar hakkında 2.Sayfa programına açıklama yapan Narcı şunları söyledi: "Birkaç ay önce internet reklamı çektik, bir saç firmasına. Ben de onların reklamında oynadım. Reklam öncesi saçları dökülmüş gibi gösteriyorlar, sonra o uygulama yapılınca saçlar gürleşmiş gibi görünüyor. Bu bir reklam, gerçek değil.

Reklam için yapılan bir görünüm o.’

Sunucunun; 'Madem saçların dökülmedi, o zaman, sen insanları kandırmış olmuyor musun?’ sorusuna Narcı, ‘Bu iş sonuçta, herkesin oynadığı şampuan reklamları var. Onların da saçları aynı değil sonuçta’ açıklamasını yaptı.


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Buse Narcı Buse Narcı saç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne yani şimdi senin işin insanları kandırmak mı ? bunu birde iş diye söylüyorsun .
reklamı yapam firma da akılsız, 20 yaşında kızın ne saçı dökülecek, hem herkes gür saçlarıyla tanıyor zaten onu.
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