Buse Terim'e bir destek de Burcu Esmersoy'dan...

Buse Terim'in paylaşımına yapılan çirkin yorumdan sonra ünlü isimlerden Terim'e destek gecikmedi.

"Öyle kötü kalplisiniz ki..."

1 / 20 Terim'e destek Hadise'den geldi. Ünlü şarkıcı kötü yorumlara; "Kadın kadının en büyük düşmanı" mesajıyla cevap verdi.

2 / 20 İki çocuk annesi olan Buse Terim, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına yaptıkları yorumlarla fiziğini eleştirenlere sert yanıt verdi. Yapılan çirkin ve kötü niyetli yorumları paylaşan Terim, sosyal medyada isyan etti.

3 / 20 Yapılan yorumların yarısının kadın olduğuna dikkat çeken Buse Terim'e Hadise'den destek gecikmedi. Terim'in gönderilerini kendi hesabından paylaşan şarkıcı Hadise de, 'Bizim ülkemizde hala kadın kadının en büyük düşmanı. Bir kadın olarak başka kadına ayı demek nedir?' diye sordu.

4 / 20 Buse Terim'e bir destek de ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan geldi.

5 / 20 Buse Terim'e bir destek de ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan geldi. Esmersoy, sayfasında şu mesajı paylaştı: 25 yıldır çok zorlu bir sökterde, varlık göstererek çalışmış, başarılı olmuş, kendi ayakları üzerinde duran, pek çok genç kıza, kadına farklı bir iş kapısını aralamış bir kadın olarak zaman zaman ve çok az olsa da ben de benzer şekilde saygısızlıklarla karşılaştım, çoğu zaman 'bu benimle ilgili değil bu onların ayıbı' dedim."

6 / 20 "Bizim sessizliğimiz terbiyemizden ya da güçlülüğümüzden ama özellikle hemcinslerimizden gördüğümüz bu saldırgan ve kaba tavır neden? Onu bilemedim! Bizim bugün verdiğimiz tepki dilerim, bir farkındalık yaratır, biraz olsa da işe yarar büyür. Saygı, sevgi yayılır içimizi ısıtır ve "hep birlikte" güçleniriz... Ve en azından gelecek nesile işinde gücünde başarı dışında bir endişesi olmadan yaşama alanı yaratılır."

7 / 20 İşte Buse Terim ve Hadise'nin o paylaşımları: Bakın bu yorumları yazanların yarısı kadın. Bana zevksiz de, kötü giyiniyor de, yakışmamış de, hepsi kabulüm. Ama kendi hemcinsin bir kadına 'ayı' demek? Hiç utanmıyor musun bunları yazarken? Ben okurken senden utanıyorum. Ya sen?

8 / 20 Ben 18 ay arayla iki tane çocuk doğurdum. Bir tanesi daha yeni 6 aylık olacak. İkisini de emzirdim. İki tane sezeryan oldum. Sen bir kadının hamile kalıp, çocuk doğurduktan sonra nasıl değiştiğini bilir misin? Vücudun, hormonlarının nasıl tepetaklak olduğunu? Belli ki bilmiyorsun, bilsen böyle konuşmazsın. Gerçi bilsen de konuşursun, öyle kötü kalplisiniz siz.

9 / 20 Sırf bu yüzden işim olan sosyal medyadan soğudum. Bu kadar sığ bakan, bu kadar insanları sadece fiziksel yönleriyle eleştiren sadece siz varsınız. Kadının kadına yaptığını başka kimse yapmıyor. Beni rahat bırakın, ben kilomu da vereceğim siz o zaman ne diyeceksiniz? Dur ben söyleyeyim; ‘Zayıflık hiç yakışmadı, eski galibiz daha iyiydi’ diyeceksiniz. Öyle kafanız karışık çünkü.

10 / 20 Son olarak şunu söyleyeceğim. Benim kiloma, boyuma, vücuduma bakma. Yaptığım şeylere bak. Bakış açını değiştir. Kadınları kilo, zayıflık, vücut olarak görmekten vazgeç. Kadınlar dünyayı yönetiyor. Kilo yerine neler yaptığıma bak. Takdir etmeyi öğren ve her şeyden önce senin bir hemcinsin olduğumu hatırla."

11 / 20 HADİSE'DEN BUSE TERİM'E DESTEK MESAJI Sosyal medyadaki çirkin yorumlara isyan eden Buse Terim'e Hadise'den de destek geldi. Terim'in paylaşımlarını kendi Instagram hesabından story bölümünden paylaşan Hadise,, "Bir kadın olarak senin yanındayım ve buradan bütün kadınlara sesleniyorum. Biz birbirimize destek olmalıyız, kadınlarbirbirlerini yüceltmeli.

12 / 20 Dünyada ‘me too’ bu kadar gündemdeyken bizim ülkemizde hala kadın kadının en büyük düşmanı. Beğenmezsin tamam, kıyafeti çirkin bulursun tamam. Ama bir kadın olarak başka kadına ayı demek nedir? Kendi komplekslerinizi bu şekilde rahatlatıyorsunuz sanırım. Başka ne olabilir? Sizin gibi yorum yapanların yüzünden kaç genç kız kendini zorla başka birine çevirmek istiyor. Ben susmayacağım, bu konuda hem fikir olan bütün kadınlardan aynı şeyi bekliyorum" notunu yazdı.

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