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Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı! 21 kilo verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 13:46 | Son Güncelleme

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı. Terim, 'fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle ayda 21 kilo verdiğini açıkladı.

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girdi. Çift, 2016 yılında Nil'i, 2018'de Naz'ı kucaklarına aldı.

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı. 18 ay arayla 2 çocuk doğuran Terim, 'fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 6 ayda 21 kilo verdiğini açıkladı.

Hedeflediği kiloya ise mayıs ayında varacağını açıklayan Terim, şu ifadeleri kullandı:

"BANA İYİ GELMEDİĞİNİ FARK ETTİM"

"Ben yıllarca bir sürü diyet uyguladım. İkinci kızımı doğurduktan sonra da birçok beslenme türünü denedim ama bunları yaparken bir paket düzenine ve bir diyete bağlı kalmanın bana iyi gelmediğini fark ettim.

O yüzden kendi kontrolümü kendi elime almaya karar verip, bu aralıklı orucu denedim. Bana çok iyi geldi. Saçma açlıklarım azaldı, aç karnına uyumanın bana iyi geldiğini fark ettim. Aç karnı yattığımda hem daha güzel uyku uyuyorum, hem de sabah daha dinç kalkıyorum. Aralıklı oruç uygularken kendi beslenmemi kendim ölçmeye başladım."

KİLO ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Terim, geçtiğimiz aylarda fiziğini eleştirenlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti.

Buse Terim, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün saçımdaki ilk beyazı gördükten sonra biraz size içimi dökmek istedim. Burada var olmaya başladığım günden beri fiziksel görüntüm hakkında yorum yapanlara kısaca bir son 3 senemi özetlemek istiyorum. 26 yaşında yani bundan 2 sene önce ilk kızımı doğurdum, onu 6 ay emzirdim. Tam büyütme safhasına geçmişken yeniden hamile olduğumu öğrendim, sil baştan henüz hormonlarım kendini toparlamamışken aynı yola yeniden girdim.

Hamilelik uzaktan çok eğlenceli gözükse de bir kadın için tamamen değişim demektir. Ben bu değişimi 1 sene arayla iki kez yaşadım. İkinci kızımı 50 gün önce kucağıma aldım, şu anda onu da emziriyorum.

Sizin için uzaktan çok şahane gözüken o hayatımın içerisinde bir yandan kendi kurduğum işimi yürütmeye, benimle birlikte çalışan 10 tane genç arkadaşım için para kazanmaya ve üretmeye çalışıyorum.

Elbette bana yardım edenler var ama 28 yaşında bu kadar yakın iki çocuk annesi olmak ve bu süreçte hep ayakta kalıp hem evimi, hem işimi, hem çocuklarımı hemde tüm hayatımı idare etmek hiç kolay olmuyor bazen. Biz kadınların hayat boyu omuzlarında taşıdığı yükler hep ağır değil mi zaten?

Hiç birimizin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil ve hiç birimiz özellikle kadınlar bu mecrada acımasızca yorum yapılmayı hak etmiyoruz. Yeni çıkacak beyazlarıma ve size sevgilerimle..." (HaberTürk)


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Buse Terim, buse terim ınstagram, buse terim bahçekapılı,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yani şimdi bu zamanda o kadar gerekli bir haber ki anlatamam. gerçekte işimiz gücümüz kalmadı Buse Terim'in kilolarimi haber niteliği taşır oldu
yahu buse terim neci kimdir de durmadan haber yaparlar bunu bize ne ? babası bitti bebesi çıktı ne iş anlamadım . hemen hergün haber oluyolar hayırdır .
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