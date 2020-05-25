Buse Terim resmen eridi! Son haline beğeni yağdı

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı. Henüz 50 günlük anneyken, fiziğini eleştirenlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt vermişti. Kendisini eleştirenlere Hiçbirimizin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil ve hiç birimiz özellikle kadınlar bu mecrada acımasızca yorum yapılmayı hak etmiyoruz" diyen Terim inat etti ve 25 kilo verdi. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim yeni bir fotoğraf paylaştı. Zayıflığı ile dikkat çeken Terim'e övgüler yağdı. Geçtiğimiz günlerde 'fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo verdiğini açıklayan Buse Terim, takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı.

'İrade ve azimle başardım'

Buse Terim bayram için sarı bir elbise giydi. Bu hallerini paylaşan Terim'e beğeni yağdı. Zayıflığıyla gündem olan Terim resmen eridi.

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girdi. Çift, 2016 yılında Nil'i, 2018'de Naz'ı kucaklarına aldı. Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim'in eski halinden eser kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde 'fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 11 kilo verdiğini açıklayan Buse Terim, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Terim, "Her gün spor yapıyor musun? İki öğün beslenirken ne yiyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Evet, her gün spor yapmaya çalışıyorum. Cardio, yürüyüş, HIIT (Yüksek Yoğunluklu Interval Antrenman),boks gibi antrenmanlar yapıyorum. İki öğün beslenirken bir kahvaltı öğünü (11:00-12:00 arası),bir de akşam öğünü (16:00-17:00 arası) protein (et, tavuk, balık) veya malzemeli salata yiyorum.

Öte yandan 18 ay arayla 2 çocuk doğuran Buse Terim, "Nasıl başardın?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: "İrade ve azim ile. Kafaya koyduktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok bu hayatta. Yeter ki gerçekten isteyin." Hedeflediği kiloya birkaç ay sonra varacağını açıklayan Terim, geçtiğimiz günlerde ise şu açıklamalarda bulunmuştu:

Ben yıllarca bir sürü diyet uyguladım. İkinci kızımı doğurduktan sonra da birçok beslenme türünü denedim ama bunları yaparken bir paket düzenine ve bir diyete bağlı kalmanın bana iyi gelmediğini fark ettim.

O yüzden kendi kontrolümü kendi elime almaya karar verip, bu aralıklı orucu denedim. Bana çok iyi geldi. Saçma açlıklarım azaldı, aç karnına uyumanın bana iyi geldiğini fark ettim. Aç karnı yattığımda hem daha güzel uyku uyuyorum, hem de sabah daha dinç kalkıyorum. Aralıklı oruç uygularken kendi beslenmemi, kendim ölçmeye başladım.