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Buse Terim'e sosyal medyadan hakarete tazminat cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 16:08 | Son Güncelleme

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği gerekçesiyle Anıl Ulaş Durna'nın 15 bin lira tazminat ödemesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Anıl Ulaş Durna'nın 15 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, davacı Terim ailesini temsilen avukat Rezan Epözdemir ile davalı Anıl Ulaş Durna'nın avukatı Şükran Tavlaş katıldı.

Avukat Epözdemir duruşmada söz alarak, davalı hakkında daha önce mahkumiyet kararı verildiğini hatırlatarak, "Huzurdaki dava manevi tazminat davasıdır. Davalı, davaya konu küfürlerin kendisinin ettiğini kabul etmiş ve bu nedenle hakkında daha önce mahkumiyet kararı verilmiştir. Talep ettiğimiz miktar müvekkilimizin zenginleşmesini sağlamayacaktır. Ortada bir suç vardır. Davamızın kabulüne karar verilsin." diye konuştu.

Müvekkilin olay nedeniyle son derece pişman olduğunu aktaran davalı Anıl Ulaş Durna’nın avukatı Şükran Tavlaş ise "Müvekkilim olay nedeniyle son derece pişman olduğunu aktardı. Olayın ardından özür dileyen müvekkilin asgari ücretin biraz üstünde geliri vardır. Öncelikle davanın reddine, aksi taktirde müvekkilimin maddi durumu göz önünde bulundurularak hakkaniyete uygun bir karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, davalı Anıl Ulaş Durna'nın, davacılar Fatih Terim, Fulya Adalet Terim ve Buse Terim'e beşer bin liradan toplam 15 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 28 Ağustos 2015’ten itibaren yasal faiziyle davacılara ödenmesine hükmetti.

- Olayın geçmişi

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Anıl Ulaş Durna, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmış, 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Terim ailesi bu kez Durna'ya 60 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Buse Terim Fatih Terim tazminat davası

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