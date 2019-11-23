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Buse Terim'in koleksiyonu Antalya'da tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 17:17 | Son Güncelleme

GALATASARAY teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, çocukların sevdiği karakterlerden ilham alarak, Boyner mağazaları için hazırladığı 'Buse Terim X Boyner' koleksiyonunu Antalya'da tanıttı.

İbrahim LALELİ/ (Kurumsal Haber) ANTALYA, (DHA)- GALATASARAY teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, çocukların sevdiği karakterlerden ilham alarak, Boyner mağazaları için hazırladığı 'Buse Terim X Boyner' koleksiyonunu Antalya'da tanıttı.
Buse Terim, Boyner için tasarladığı 'Buse Terim X Boyner' koleksiyonunu Antalya'da bir alışveriş merkezinde tanıttı. Yeni koleksiyonu hakkında merak edilen sorulara cevap veren Terim, Boyner'in çocuk giyim kategorisine farklı bir renk ve heyecan katmak istediğini söyledi. Terim, "Güncel çizgilerle tasarlanan, tüm çocukların seveceği bir koleksiyon yapma hedefiyle yola çıktım. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirtlerden özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğüm bir koleksiyon yarattım. Kendi kızıma da keyifle giydirdiğim, heyecan verici bir koleksiyon oldu" dedi.
Terim ayrıca, kız ve erkek bebekler için 3'er patik modelini 'Boyner X Baby on the Go' adıyla sadece Boyner'e özel hazırladıklarını, iş birliklerinin 'İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda da devam edeceğini dile getirdi.
'X Boyner Çocuk Koleksiyonu', Trabzon, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya ve Samsun'da toplam 39 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr'de satışa sunuldu.

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