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Buse Varol'dan Alişan itirafı! "Alişan'ın annesinin evine davet edilmedim"

07.02.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buse Varol ve Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirmişti. Buse Varol 2. Sayfa'ya bomba bir itirafta bulundu. İddiasına göre Alişan'ın annesinin evindeki kutlamaya gelin Buse Varol davet edilmedi.

Buse Varol ve Alişan hakkındaki son dakika iddiaları çok konuşuluyor. Alişan ve Buse Varol küçük kızları için ayrı ayrı doğum günü kutlaması yapıp paylaşımlarında birbirlerine yer vermeyince herkes "Ayrılıyorlar mı?" sorusunu sormuştu. Buse Varol 2. Sayfa'ya bomba bir itirafta bulundu.

Buse Varol, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Kızım Eliz'in doğum günü partisini Alişan düzenlendi. Son ana kadar Selçuk'un eşi Merve de gelecekti. Merve ve Alişan'ın yeğenleri son ana kadar gelecekti, vazgeçtiler. Saygı duyuyorum ne Merve'yi ne de kızları asla sorun konusu yapmadım. Suzan anneyle bir sorunumuz yok. Alişan'ın annesinin evde düzenlediği partiye kimse beni davet etmedi. Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha bir yaşına gelemeyecek" dedi.

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Buse Varol'un bu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Varol Alişan'ın kendisine "Gel" dediğini ama davet almadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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