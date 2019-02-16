MAGAZİN

Buse Varol'dan duygusal paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2019 12:29 | Son Güncelleme

Alişan ile evlenen ve geçtiğimiz hafta anne olan Buse Varol oğluyla bir fotoğrafını paylaşıp duygularını takipçileriyle paylaştı.

Buse Varol'dan duygusal paylaşım

Alişan'ın eşi Buse Varol geçtiğimiz günlerde bebeğini kucağına almıştı. İlk kez anne olan Varol sosyal medya hesabından doğum sonrası bir pozunu ve oğlu Burak'ı paylaşarak duygularını aktardı.

İşte o duygusal paylaşım:

Alişan'dan oğlu Burak ile yeni paylaşım!Alişan'dan oğlu Burak ile yeni paylaşım!

"Cümlelerime nasıl başlasam bilemiyorum. Canım oğlum; hayat sana her zaman istediğin şeyleri vermeyecek belki, belki bir dolu mucizelerin olacak belki hayal kırıklıkların, bazen sevinç gözyaşların bazen hüsranların. Yanlış yaptığın her noktada doğruya bir adım daha yaklaş ve bunu yaşam biçimin yap.

ıoıo

Unutma hayattaki tek doğru senin yaptığın olacak! İnsanlara karşı merhametli ol, kimsenin kalbini kırma ama kimseye de haddinden fazla değer verme. Duygularımı nasıl ifade edeceğim konusunda bir fikrim yok. Bildiğim tek şey karnımdan çıktığın o an kucağıma geldiğindeki kokun.

Ölene kadar bunun daha da üstünde bir duygu yok. Benim cennetimsin. Hoşgeldin hayatımıza oğlummm... Baban ve ben seni her zaman koruyup kollayacağız! Sözzz..."

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Diyetin sırrı ortaya çıktı! Striptizci olacakDiyetin sırrı ortaya çıktı! Striptizci olacak
'Projeleri kabul etmiyorum' dedi! Oyunculuğu bıraktı'Projeleri kabul etmiyorum' dedi! Oyunculuğu bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buse varol buse varol anne Buse Varol ve Alişan

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

Çağla Şıkel’den Alişan’ın bebeğine ziyaret

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Beren Saat düğüne gitmedi çünkü...

Beren Saat düğüne gitmedi çünkü...

Güldür Güldür oyuncusu arkadaşlarıyla taksici bıçaklayıp darp etti

Güldür Güldür oyuncusu arkadaşlarıyla taksici bıçaklayıp darp etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jennifer Lopez striptizci olacak

Diyetin sırrı ortaya çıktı! Striptizci olacak

Başak Sayan oyunculuğu bıraktı

'Projeleri kabul etmiyorum' dedi! Oyunculuğu bıraktı

Pınar Altuğ'un bitmeyen takipçi sorunu...

Sinirlendi! 'Ona yaranmak için yapıyorum'

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Hatice'den Hadise'ye kürk desteği

Hatice o konuya hemen dahil oldu

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 15 Şubat Cuma sonuçları

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.