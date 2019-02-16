Buse Varol'dan duygusal paylaşım

Alişan'ın eşi Buse Varol geçtiğimiz günlerde bebeğini kucağına almıştı. İlk kez anne olan Varol sosyal medya hesabından doğum sonrası bir pozunu ve oğlu Burak'ı paylaşarak duygularını aktardı.

İşte o duygusal paylaşım:

"Cümlelerime nasıl başlasam bilemiyorum. Canım oğlum; hayat sana her zaman istediğin şeyleri vermeyecek belki, belki bir dolu mucizelerin olacak belki hayal kırıklıkların, bazen sevinç gözyaşların bazen hüsranların. Yanlış yaptığın her noktada doğruya bir adım daha yaklaş ve bunu yaşam biçimin yap.

Unutma hayattaki tek doğru senin yaptığın olacak! İnsanlara karşı merhametli ol, kimsenin kalbini kırma ama kimseye de haddinden fazla değer verme. Duygularımı nasıl ifade edeceğim konusunda bir fikrim yok. Bildiğim tek şey karnımdan çıktığın o an kucağıma geldiğindeki kokun.

Ölene kadar bunun daha da üstünde bir duygu yok. Benim cennetimsin. Hoşgeldin hayatımıza oğlummm... Baban ve ben seni her zaman koruyup kollayacağız! Sözzz..."

