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Buse Varol hamam kapatıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

6 Mayıs’ta Alişan’la nikah masasına oturacak olan Buse Varol, kına gecesini hamamda yapacak

Buse Varol hamam kapatıyor

6 Mayıs’ta Alişan’la nikah masasına oturacak olan Buse Varol, kına gecesini hamamda yapacak. 21 Nisan’da Tarihi Çeşme Hamamı’nda düzenlenecek organizasyon için hazırlıklar başladı.

TARİHİ MEKAN SEÇTİ

“Payitaht Abdülhamid”in genç oyuncusu Buse Varol, evlenme teklifini de dizi setinin tarihi atmosferinde almıştı.

Varol, kına ritüeli için yine tarihi bir mekan seçti. Oyuncu, 21 Nisan’da Galata İstanbul Otel içindeki Tarihi Çeşme Hamamı’nda kına gecesi yapacak.

1700’lü yıllarda inşa edilen hamam, 16.00’da başlayacak organizasyon nedeniyle diğer ziyaretçilere kapalı olacak.

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alişan buse varol

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