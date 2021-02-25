Buse Varol üçüncü çocuğu da istiyor!

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, 6 Şubat'ta ikinci kez anne-baba olmuştu. 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" adını vermişti.

Instagram hesabından sık sık annelik deneyimlerini paylaşan Varol, önceki gün takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Hamilelik sürecinden bahseden Buse Varol, oğlu Burak'ta 32, kızı Eliz de ise 11 kilo aldığını söyledi.

Bebeğinin beslenmesine de dikkat eden Buse Varol, hem emzirme hem de süt sağma yöntemiyle bu süreci geçirdiğini açıkladı.

'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK' AÇIKLAMASI

Varol ayrıca, bir takipçisinin "Üçüncü çocuk istiyor musunuz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.

Tüm zamanını ailesine ayıran oyuncu, evde pişen yemekleri de kendisinin yaptığını söyledi.

