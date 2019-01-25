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Buse’yi arama çalışmalarında kahreden an!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 16:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilin içerisinde bulunamayan üniversite öğrencisi Buse Acar’ı (20) arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı.

Buse’nin içinde olduğu otomobilin düştüğü alan, daha önce arama yapılan bölgenin 100 metre uzağında olduğu tespit edilirken, yeni alanda yapılan çalışmalarda Buse’ye ait çanta ve küpe bulundu. Yetkililer, hortumda kopan bir sac çatının otomobile çarparak dereye sürüklendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Buse Acar'dan yeni haber!

Antalya’nın Kemer ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen hortum felaketinde babasının iş yerinin olduğu bölgeye geldikleri sırada annesinin kullandığı otomobille Ağva Deresi’ne sürüklenen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı.
Arama çalışmalarının sürdüğü Ağva Deresi’nde her yer didik didik aranırken, daha önce Kuzudere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi girişi önünden dereye düştüğü tahmin edilen otomobile ait yaklaşık 100 metre uzaklıktaki kayalık alanlarda cam kırıkları tespit edildi.

ÇANTASI VE KÜPESİ BULUNDU

ÇANTASI VE KÜPESİ BULUNDU
Bunun üzerine bölgede aramalarının sürdüren Jandarma Arama ve Kurtarma Sualtı dalgıçları rotasını değiştirdi.
Genç kızın, hortum sırasında sanayiden kopup gelerek dereye düşen demir sac çatının altında olabileceğinden şüphelenen ekipler, bölgeye vinç talep etti.
Tonlarca ağırlıkta sacın kaldırılmasının ardından demirlere takılı vaziyette Buse’ye ait içerisinde kişisel eşyalarının bulunduğu bir çanta ile yine genç kızın küpesi bulundu.
Bulunan eşyalar bölgede umutla bekleyişini sürdüren baba Ahmet Acar’a gösterilerek Buse’ye ait olduğu teyit edildi.

DEMİR SACIN ARABAYA ÇARPTIĞI İHTİMALİ

DEMİR SACIN ARABAYA ÇARPTIĞI İHTİMALİ
Öte yandan, hortumun, otomobili yolda yaklaşık 100 metre sürüklediği ve bu sırada yine hortum sebebiyle sanayiden koparak gelen demir sac çatının anne ile kızının içerisinde olduğu otomobile çarpıp dereye attığı ihtimali üzerinde durulurken, otomobilin de akıntılı suda ilerlediği yönünde tahmin yürütülüyor.
Daha önce farklı noktalarda aramalar gerçekleştiren ekipler, şu anda çalışmalarını kaldırılan demir sacın olduğu bölgede yoğunlaştırdı. (İHA)
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