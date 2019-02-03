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Buse’nin arandığı bölgede sualtı görüş mesafesi 1 metre

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 10:32 | Son Güncelleme

Antalya’da hortum felaketi sırasında kaybolmasının üzerinden 11 gün geçen Buse Acar’ı denizde arama çalışmalarında dalgıçlar adeta iğneyle kuyu kazıyor.

Antalya’da hortum felaketi sırasında kaybolmasının üzerinden 11 gün geçen Buse Acar’ı denizde arama çalışmalarında dalgıçlar adeta iğneyle kuyu kazıyor. İHA tarafından görüntülenen sualtında görüş mesafesinin 1 metrenin altında olduğu kıyı kesiminde arama yapan dalgıçlar, jet-skilerden faydalanmaya başladı.
Kader Buse Acar’ın bulunması için farklı yöntemler deneyen arama kurtarma ekipleri tarafından dalgıçların daha verimli çalışabilmesi için “aqua plan” yöntemine başvuruluyor. Dalgıçların Buse’yi aradıkları denizde hala selin etkisi bulunduğundan görüş mesafesinin 1 metrenin altında olduğu belirtiliyor. Arama faaliyetlerine Çamyuva Mahallesi sahilinde devam edilirken, dalgıçlar ya belirli noktalara botlarla götürülüp dalmaları sağlanıyor veya sahilden dalış yaparak Buse Acar’a ulaşmaya çalışıyorlar. Dalgıçların deniz dibi araştırmalarında kullanılan bir diğer yöntem ise “aqua plan” olarak adlandırılıyor. Bu yöntemde dalgıçlar bir zodyak bot veya jet-skinin arkasına bağlanan 8-10 metrelik iplere tutunarak bu şekilde sahilden uzaklaşıyor. Jet-ski veya bot yavaş yavaş ilerliyor ve bu sayede dalgıçlar yorulmadan daha geniş bir alanı tarayabiliyor.

Su altı görüntüleri her şeyi anlatıyor
Buse Acar’ı arayan dalgıçların en büyük sorunu ise sahile yakın kesimlerde görüş mesafesinin hala 1 metrenin altında olması. Bu yüzden dalgıçlar arama yapacakları alanı önceden iplerle şamandıralarla belirliyor, bu hatlar üzerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Dalgıçların çalışma koşullarını ve sualtındaki görüş mesafesini yerinde görüntülemek için denize giren İHA kameramanı, çok yakınına geldiği halde dalgıcı sualtında görüntülemekte zorlandı. Dalgıçların sadece hava kabarcıkları görüntüye girerken, çekim yapan kameramanın kendi elini bile zor görüntüleyebildiği görüldü.

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