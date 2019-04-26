HABER

Buse'yi arama çalışmaları sürüyor; acılı baba suyun tahliyesi için taşları elleriyle attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 92 gün önce yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürüyor.

Buse'yi arama çalışmaları sürüyor; acılı baba suyun tahliyesi için taşları elleriyle attı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 92 gün önce yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürüyor. Anne Ayla Akkın ve baba Ahmet Acar, çalışmaları izlerken gözyaşlarını tutmadı. Baba Acar, çalışmalara destek için dere yatağındaki taşları elleriyle alarak kenara attı.
Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta Kemer'i vuran hortuma annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın suya kapılan araçtan çıkabildi ama kızı Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen Kader Buse'nin izine rastlanmadı.
Arama çalışmalarının 91'inci günü olan dün, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Ağva Deresi yatağında bulunan suyu boşaltabilmek için yan yollar oluşturdu. ASAT ekipleri de bentlerdeki su aktarma borularının tıkanan bölümlerini açtı. DSİ ekipleri bugün debinin düşmesi üzerine ortaya çıkan balçığı iş makineleriyle dere yatağından alarak Kader Buse'yi aradı.
Baba Ahmet Acar bendin üzerine çıkarak çalışmaları izledi. Acar, dere yatağındaki taşları da alarak suyun daha hızlı tahliye olması için çabaladı. Anne Ayla Akkın ise dere kenarında gözyaşları içinde eşini ve çalışma yapan ekipleri izledi.
'ACI İÇİNDEYİZ'
Yapılan çalışmaları yakından takip eden Ahmet Acar, kızının kayboluşunun üzerinden 92 gün geçtiğini belirterek, "Eşimle acı içerisindeyiz. Sağ olsun DSİ suyu karşı tarafa yönlendirecek çalışmaları yapıyor ama bu daha önceden yapılsaydı daha iyi olurdu. Yağmur da bir yandan yağıyor. Ben de yardım ediyorum, deredeki taşları atıyorum, suyun bir an önce boşalması, kızımızın bulunması için. Ama acı içindeyiz. Çaresizlik, başka bir şey değil" dedi. Acar, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yardımlarıyla DSİ'nin suyu yönlendirmek için taşları almaya başladığını söyledi.
"Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum, tek istediğimiz bu" diyen Ahmet Acar, "Kızım, doğum gününden bir gün sonra, 19 Ocak'ta bana yemek getirmişti. Ben de ona doğum günü hediyesi olarak künye almıştım" diye konuştu.
Baba Ahmet Acar, kızı Kader Buse'ye kuyumcudan doğum günü hediyesi aldığı anlara ait güvenik kamerası görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAFLI

Buse'yi arama çalışmaları sürüyor; acılı baba suyun tahliyesi için taşları elleriyle attıBuse'yi arama çalışmaları sürüyor; acılı baba suyun tahliyesi için taşları elleriyle attıBuse'yi arama çalışmaları sürüyor; acılı baba suyun tahliyesi için taşları elleriyle attıBuse'yi arama çalışmaları sürüyor; acılı baba suyun tahliyesi için taşları elleriyle attı

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Başakşehir’de Trafik Eğitim Merkezi hizmete açıldıBaşakşehir’de Trafik Eğitim Merkezi hizmete açıldı
Saçılacak mesirler çuvallara doldurulduSaçılacak mesirler çuvallara dolduruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

PSG teklifini hazırladı

PSG teklifini hazırladı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Son dakika! Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

AK Partili Recep Özel'in iddiası gündem yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İçişleri açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.