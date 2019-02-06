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Buse’yi arama çalışmalarına fırtına engeli

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde 14 gün önce meydana gelen hortumda sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar’ı arama çalışmalarına fırtına nedeniyle ara verildi.Meteoroloji 4.

Buse’yi arama çalışmalarına fırtına engeli

Antalya’nın Kemer ilçesinde 14 gün önce meydana gelen hortumda sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar’ı arama çalışmalarına fırtına nedeniyle ara verildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün, Antalya’nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde saatteki hızı 100 kilometreyi geçecek fırtına ve hortum riski uyarısında bulunmasının ardından Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana fırtına ve sağanak yağış etkili olmaya başladı. 14 gün önce meydana gelen hortumda annesi Ayla Akkın ile birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar’ı arama çalışmalarına fırtına nedeniyle ara verildi.
Acar ve annesinin bulunduğu otomobilin uçtuğu Ağva Deresi yaylalara yağan yağmurun etkisiyle yükselirken, kayıp kızın günlerce arandığı Çamyuva Mahallesi sahilinde de şiddetli rüzgarın etkisiyle kabaran denizde dev dalgalar oluştu.
Jandarma ekipleri, dere kenarı ile bölgede araçlarla devriye görevine devam etti.
Hava şartlarının elverişli olması halinde arama çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.

Buse’yi arama çalışmalarına fırtına engeli

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