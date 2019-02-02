Buse'yi arama çalışmalarında 10'uncu gün (2)

ARAMALARA BALIKÇI TEKNELERİ KATILDI
Kemer'de hortumun denize sürüklediği araçta kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürerken, Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu noktada suda oluşan bulanıklık nedeniyle, dalgıçların görüş mesafesi yer yer 1 metreden 10 santime kadar düştü. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Kemer Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılardan yardım istendi. 7 tekneyle denize açılan balıkçılar, parakete ve uzatma ağlarıyla Kiriş ve Phaselis sahilleri arasındaki bölgede arama çalışmasına başladı. Çalışmaların akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.
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