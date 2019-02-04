Buse'yi arama çalışmalarında 12'nci gün

İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 12'nci günde tekrar başlandı.

Kemer'de, 24 Ocak günü oluşan hortumun, annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, 12'nci günde, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleriyle İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri katıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri karadan arama yaparken, diğer ekipler ikiye ayrılarak Ağva Deresi ve denizde arama yapmaya başladı.

Jandarma ekipleri kıyıda balık avlayan amatör balıkçıları da arama çalışmalarını etkilediği gerekçesiyle uzaklaştırdı. Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazlarıyla tarama yapılan çalışmaları Buse'nin babası Ahmet Acar da takip ediyor.

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