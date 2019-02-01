Buse'yi arama çalışmalarında 9'uncu gün (2)

TERMAL CİHAZLA ARAMA Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortumun sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarında, İstanbul'da özel firma tarafından üretilen gelişmiş görüntüleme cihazı da kullanılıyor. Yazılımları tamamen Türk mühendislerce geliştirilen cihaz, 1 kilometre menzil içinde, 160 derece genişlikte ve 50 metreye kadar derinlikteki alanı yerden veya havadan tarayarak, içindeki cisimleri görüntülüyor. İzmir'de oturan Celal Arslan, arkadaşıyla Antalya'ya gelerek, cihazla arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Arslan, Ağva Deresi tabanında tarama yaptı. Kader Buse Acar'ın bulunmasında faydalı olacağını düşündüğü için bu cihazla Antalya'ya geldiğini belirten Arslan, 'Proton Elic' adlı cihazın termal ve ultrasonik sinyaller kullanılarak, 3 boyutlu görüntü elde edildiğini söyledi. Cihazın inşaat sektörü, toprak altı analizleri, askeri ve arama- kurtarma amaçlı geniş yelpazede kullanılabildiğini anlatan Celal Arslan, cihazın değişik amaçlara göre modellerinin bulunduğunu, fiyatının da yaklaşık 400 bin lira olduğunu kaydetti.

