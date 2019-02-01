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Buse’yi bulmak için 400 bin liralık cihazını alıp geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 14:02 | Son Güncelleme

Antalya’da hortum felaketinde ortadan kaybolan Buse Acar’ı arama çalışmaları 9.

Buse’yi bulmak için 400 bin liralık cihazını alıp geldi

Antalya’da hortum felaketinde ortadan kaybolan Buse Acar’ı arama çalışmaları 9. günde devam ederken İstanbul’daki Assuva isimli özel bir firmanın ürettiği gelişmiş görüntüleme cihazını İzmir’den Kemer getirildi. Cihazı getiren Celal Arslan isimli vatandaş bir arkadaşıyla birlikte Ağva Deresi tabanını taramaya başladı.
Cihaz ve yazılımlarının tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildiği öğrenilen cihazın 1 kilometre menzil içinde 160 derece genişlikte ve 50 metreye kadar derinlikte bir alanı yerden veya havadan tarayarak içindeki cisimleri görüntülediği belirtiliyor.
Buse’nin arama çalışmalarını günlerdir medyadan izlediğini ve çok üzüldüğünü belirten Celal Arslan, kayıp Buse’nin bulunmasına bir faydası olursa mutlu olacağını söyledi.
Arslan’ın açıklamasına göre “Proton Elic” isimli cihaz termal ve ultrasonik sinyaller kullanılarak üç boyutlu görüntüler elde edilebiliyor ve inşaat sektörü, toprak altı analizleri, askeri ve arama kurtarma amaçlı geniş bir yelpazede kullanılabiliyor. Cihazın değişik amaçlara göre modelleri bulunuyor ve fiyatının yaklaşık 400 bin lira olduğu belirtiliyor.

Buse’yi bulmak için 400 bin liralık cihazını alıp geldi

Buse’yi bulmak için 400 bin liralık cihazını alıp geldi

Buse’yi bulmak için 400 bin liralık cihazını alıp geldi

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