MAGAZİN

Buse'yi unutturan güzel

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

Sinan Akçıl kendisine "Yunan heykelim" diyen fotomodel Buse Narcı ile 20 gün aşk yaşadı. Üç gün önce de ayrıldı.

Sinan Akçıl'ın ayrılık sonrası "Tanışma faslında son buldu. Elinden tuttuğum kadın kalbimin gerçek sahibidir. Kalbimde başkası var. Birkaç güne kadar el ele çekersiniz." açıklamasını yaptı.

Sinan Akçıl'a Buse Narcı'yı unutturan güzel

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Sinan Akçıl’ın kalbindeki kişinin 2016 Best Model birincisi Gizem Kayalı olduğu ortaya çıktı.
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Dron uçurup etrafta muhabir var mı diye kontrol eden Akçıl, objektifleri fark edince sevgilisini alıp arka tarafa geçti.
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Sinan Akçıl 36, Gizem Kayalı 23 yaşında.
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