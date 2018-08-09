Buse'yi unutturan güzel

Sinan Akçıl'ın ayrılık sonrası "Tanışma faslında son buldu. Elinden tuttuğum kadın kalbimin gerçek sahibidir. Kalbimde başkası var. Birkaç güne kadar el ele çekersiniz." açıklamasını yaptı.
Sinan Akçıl'a Buse Narcı'yı unutturan güzel
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Sinan Akçıl’ın kalbindeki kişinin 2016 Best Model birincisi Gizem Kayalı olduğu ortaya çıktı.
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Dron uçurup etrafta muhabir var mı diye kontrol eden Akçıl, objektifleri fark edince sevgilisini alıp arka tarafa geçti.
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Sinan Akçıl 36, Gizem Kayalı 23 yaşında.