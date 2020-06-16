HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BUSKİ Gürsu Şubesi'nde koronavirüs karantinası

BUSKİ Gürsu Şubesi'nde koronavirüs karantinası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 07:03 | Son Güncelleme

Burs Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

BUSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binasında 16 Haziran'dan itibaren 14 gün süreyle karantina uygulaması yapılacağı duyuruldu. Açıklamada Gürsu Şubesi ile ilgili abonelik hizmetlerinin yakındaki Kestel ve Yıldırım şubelerinden gerçekleştirilebileceği duyuruldu. BUSKİ’den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binasında 16.06.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulaması yapılacaktır. Bölgede ikamet edenlerin mağdur olmaması adına abonelik hizmetleri yakın ilçe şube müdürlüklerimizde (Kestel ve Yıldırım) yapılabilecektir. Teknik ve bakım çalışmaları merkezden yürütülürken Gürsu Şube Müdürlüğü binası önündeki mobil tahsilat aracımız da hizmetine devam edecektir. Vatandaşlarımız Alo 185 çağrı merkezimizden ve buski.gov.tr'den tüm hizmetlerimize ulaşabilirler."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'
Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildiBakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

Minibüs Fırat Nehri’ne uçtu: Ölü ve yaralılar var

"Geçinemiyorum" demişti! Boğaz kenarında lüks restoran açtı

"Geçinemiyorum" demişti! Boğaz kenarında lüks restoran açtı

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Diğer Haberler
Kazada yaralanan sürücüyü, şemsiye ile yağmurdan korumaya çalıştılar

Kazada yaralanan sürücüyü, şemsiye ile yağmurdan korumaya çalıştılar

İstanbul'da sis etkili oluyor! Haliç Köprüsü üzerinde kaza meydana geldi

Sis nedeniyle Haliç Köprüsü üzerinde kaza

TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı (Turgut Aslan kimdir?)

Turgut Aslan'a yeni görev! Resmen atandı

Son dakika! İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu

D614G mutasyonu nedir? D614G mutasyonu koronavirüsü nasıl etkiledi?

Koronavirüste D614G mutasyonu nedir?

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı duyurdu! 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.