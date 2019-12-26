BUSKİ’nin ‘bilgi güvenliği’ tescillendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu kalitesi, dünya standartlarındaki laboratuvarı ve iş güvenliği alanlarında aldığı yönetim sistemi belgelerine bir yenisini daha ekledi. Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan TS-EN-ISO-IEC-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile BUSKİ’nin abonelere ait bütün verileri güvenli bir şekilde saklayan ‘güvenilir kurum’ olduğu tescillenmiş oldu.

Bursa’nın sağlıklı bir geleceğe taşınması maksadıyla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, dere ıslah çalışmalarını kesintisiz yürüten BUSKİ Genel Müdürlüğü, diğer taraftan hizmet kalitesini de her geçen gün üst seviyelere çıkarıyor. İçme suyu kalitesi, dünya standartlarındaki laboratuvarı ve iş güvenliği alanlarında standartlarda uygunluk belgeleriyle Türkiye’ye örnek bir kuruluş olan BUSKİ, son olarak bilgi güvenliği konusunda da bir ilki gerçekleştirerek Türk Standartları Enstitüsü’nden EN-ISO-IEC-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi aldı. BUSKİ bu belgeyi alan Bursa’daki tek kamu kurumu ve Türkiye’deki ikinci su ve kanalizasyon idaresi oldu.

EN-ISO-IEC-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen donanım bakım, teknik destek ve geliştirme, yazılım geliştirme-destek, ağ yönetimi, internet sayfası barındırma ve yönetimi, e-posta, sistem odası ve sunucu yönetimi hizmetlerini kapsıyor. Bu belge sayesinde, BUSKİ’de somut ya da dijital olarak saklanan verilerin dünya standartlarındaki güvenlik tedbirleri alınarak korunduğu, bu verilerin yine standartlara uygun olarak işlendiğini, arşivlendiğini ve süresi dolduğunda imha edildiği ispatlanmış oldu. BUSKİ böylelikle, aktif ya da pasif abonelere ait bütün verilerin güvenli bir şekilde saklandığı ‘güvenilir kurum’ olduğunu gösterdi. Bu belge ile BUSKİ’nin bilişim sistemlerinin kişilere bağımlı olmaksızın sistemli bir şekilde yönetilmesi sağlandı. İş süreçlerinin dinamik ve sürekli olması desteklenirken, yasal gereklilikler yerine getirilerek BUSKİ’nin uluslararası standartlara uygunluğu sağlandı. Muhtemel bir felâket halinde işlerin aksamadan devam etmesi yeterliliği sağlanırken, bu belge ile çalışanların motivasyonu artırılırken, kurumun prestiji yükseldi.



