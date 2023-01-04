Büşra Develi'den Burak Deniz açıklaması! Barıştılar mı?

Oyuncu Büşra Develi ile Burak Deniz, 2018 yılında 3 yıllık aşklarını noktalamıştı. İkilinin yeniden birlikte olduğu iddia edilmişti.
İkilinin, geçtiğimiz günlerde Taksim'de buluştuğu söylenmişti. Büşra Develi, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Büşra Develi şunları söyledi: "Sadece yolda karşılaştık. İkimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik zamanında. Son derece arkadaşça kahve içtik. Karşılaşma diyebiliriz. ‘Bir kahve içelim’ dedik ve o günleri yad ettik. Ama söz konusu aşk olayı tabii ki yok. Hayatımda da kimse yok. Ayrıca böyle haberler ile benim kısmetimi de kapatmayın"