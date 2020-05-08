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Büşra Develi: Doğanın karşısında hiçbir şeyiz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 11:04 | Son Güncelleme

Katıldığı Instagram canlı yayınında konuşan Büşra Develi, "İnsanın doğanın karşısında hiçbir şey olmadığını hatırladık" ifadelerini kullandı.

Büşra Develi: Doğanın karşısında hiçbir şeyiz!

Büşra Develi önceki gün Özgür Masur’un Instagram’dan yaptığı canlı yayına katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu karantina günlerinin nasıl geçtiğinden bahsederken koronavirüs sonrası hayatında neler değiştiğine dair de çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan virüs hakkında konuşan Develi şunları söyledi:

“İnsanın doğanın karşısında hiçbir şey olmadığını hatırladık. Elimizde olan şeylerin kıymetini anladık. Kendi adıma daha sakin olmayı öğrendim. Bir sürü psikoloji kitabı okudum. Yemek yapıyorum. Pizza yapmayı öğrendim. Kuru fasulyeden tut kremalı mantara kadar her şeyi yapıyorum.”

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