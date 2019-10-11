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Büşra, harekata katılmak için gönüllü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:42 | Son Güncelleme

TOKAT'ta üniversite mezunu Büşra Babacan (24) Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) - TOKAT'ta üniversite mezunu Büşra Babacan (24) Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılmak isteyen üniversite mezunu Büşra Babacan, bugün askerlik şubesine giderek, 'gönüllü askere olmak' için dilekçe verdi. Halen bir özel şirkette çalışan Büşra Babacan, dilekçesini görevlilere teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Herkes gibi Türkiye’nin her taşını, toprağını, her yerini seviyorum. Gönüllü olarak başvurdum, belki alınmayacağım ama ben vatanperver insanım. Ziya Gökalp’in de dediği gibi ‘Vatan ne Türklerindir Ne Türkistan, Vatan Büyük Bir Müebbettir Türklere Turan'. Yani demek istiyor ki, bir yerde kanayan yara varsa, Türkler için önem arz ediyorsa sizindir. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız. Ben tarihçiyim. Sürekli bu bilgilerle yoğruldum. Vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum. Başımı her yastığa koyduğumda Mehmetçiklerimizi düşünüyorum. Ben de vatanım için bu şekilde fedakarlık gösterebileceğimi düşündüm. Çok seviyorum Türkiye’yi, Mehmetçik için Türkiye için her şeyi yaparım."

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