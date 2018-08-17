HABER

Büşra'nın korkunç sonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:51 | Son Güncelleme

Bursa'nın ilçesinde, araçtan fırlayarak ağır yaralanan 24 yaşındaki Büşra Yağız'dan günler sonra kötü haber geldi. Genç kız yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti

Büşra'nın korkunç sonu!

Yeniceköy Mahallesi'nde 4 gün önce meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Büşra Yağız idaresindeki 16 BTM 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobilden fırlayan kadın sürücüsü tarlalık alana uçtu.

ACI HABER GELDİ

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu kritik olan genç kız Bursa'ya sevk edildi. Burada tedavi gören Büşra Yağız'dan 4 gün sonra acı haber geldi. Hastanede bu sabah hayatını kaybeden Yağız'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Ümraniye'de boşandığı eşini bıçaklayan kişi yakalandıÜmraniye'de boşandığı eşini bıçaklayan kişi yakalandı
MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy maaşlarını Hazine'ye bağışladıMHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy maaşlarını Hazine'ye bağışladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Bursa

En Çok Okunan Haberler

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Emniyet kemeri ?
Allah rahmet eylesin
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu evleniyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu evleniyor

Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

Rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz reddedildi

ABD'li Rahip Brunson'ın evine diş doktoru gitti

ABD'li Rahip Brunson'ın evine diş doktoru gitti

Taksim'de genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar…

Taksim'de genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar…

MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy maaşlarını Hazine'ye bağışladı

MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy maaşlarını Hazine'ye bağışladı

Dönüş yolculuğu başladı! Kuyruğun sonu yok

Dönüş yolculuğu başladı! Kuyruğun sonu yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.