Büşra'nın korkunç sonu!

Yeniceköy Mahallesi'nde 4 gün önce meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Büşra Yağız idaresindeki 16 BTM 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobilden fırlayan kadın sürücüsü tarlalık alana uçtu.
ACI HABER GELDİ
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu kritik olan genç kız Bursa'ya sevk edildi. Burada tedavi gören Büşra Yağız'dan 4 gün sonra acı haber geldi. Hastanede bu sabah hayatını kaybeden Yağız'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
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