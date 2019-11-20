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Büşra Nur Çalar sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2019 10:56 | Son Güncelleme

Büşra Nur Çalar’ın bebeği için düzenlediği bebek mevlidi tartışmaya neden olmuştu. Büşra Nur Çalar mevlidle ilgili sessizliğini bozdu.

Bebek mevlidi ile sosyal medyanın gündemine düşen Büşra Nur Çalar, suskunluğunu bozdu.

Büşra Nur Çalar, bebek mevlidiyle ilgili Ülke TV'de şunları söyledi:

“İki tarafın da bu konuyu eleştirmesi nedeniyle doğru yaptım ya da yanlış yaptım diye uzun uzadıya anlatma gibi ne halim ne de mecalim var. Sadece şunu söyleyebilirim iki taraf içinde. İddialardan bir tanesi, eşimin ve benim de müşavir olduğuma dair iddialar var. Benim eşim kısa bir süre müşavirlik yaptı. Onun haricinde ben sosyal medyada bir kitleye sahibim ve bundan bir kazan elde ediyorum. Devletin getirdiği yaptırımla biz vergi mükellefi olduk, benim kazancım eşimin kazancından daha fazla ve ben bunun vergisini veriyorum.”

BÜŞRA NUR ÇALAR KİMDİR?

Büşra Nur Çalar, 1994 yılında İzmir'de doğdu. 25 yaşındadır. İnstagram fenomeni ve girişimci olan Büşra Nur'un babası Sivas'lıdır. 2017 yılında Mavi Marmara gemisi şehitlerinden olan Uğur Söylemez'in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile evlendi. Hem çektiği videolar hem işaret dili videolarıyla fenomen haline gelen Büşra Nur, Suriye, Ürdün ve Lübnan'da da yaşadı. Turizm Otel işletme mezunudur. Büşra Nur aynı zamanda Hint kınacısı olarak da tanınmaktadır. Sosyal medyada İzmir Henna adlı bir sayfa açmış ardından bu ismin patentini almıştır.

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Anahtar Kelimeler:
bebek mevlidi büşra nur çalar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kızım ben de kendimce muhafazakarım... Bu gösteriş, kibir, israf işini neyle açıklıyorsun... Kazanıyorum her türlü görmemişliği yaparım. Senin gibiler yüzünden biz başımızı öne eğmek zorunda kalıyoruz. Bi frene basın yahu...
bilmem ne yaptığımın görmemişi. kamera karşısında şimdi de mağdur rolü mü oynamış, sade makyajsız çıkarak naif bir hayat modeli mi?? :))
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