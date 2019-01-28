HABER

Büşra, tavuklara yem atarken balkondan düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 23:51 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yaşayan Büşra Turan(25) bahçede beslediği tavuklara yem atmak için çıktığı 3'üncü kattaki balkondan dengesini kaybedip düştü.

Büşra, tavuklara yem atarken balkondan düştü

Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yaşayan Büşra Turan(25) bahçede beslediği tavuklara yem atmak için çıktığı 3'üncü kattaki balkondan dengesini kaybedip düştü. Düşmeden önce yemek için ocağa koyduğu tencere ise yangına neden oldu. Turan hastanede tedavi edilirken, itfaiye ekipleri yanıgını söndürdü.
Olay, sabah saatlerinde Derinci ilçesi Çınarlı Mahallesi Topçu Sokak üzerindeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Büşra Turan, yemek yapmak için ocağa tencere koyduktan sonra balkondan, bahçede beslediği tavuklara yem atmak istedi. Ancak bir anda dengesini kaybedip, 3'üncü kattan düştü. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı Tunç'u, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Turan burada tedavi altına alınırken, bir süre sonra ocaktaki tencere alev aldı. Dumanı gören komşuları bu kez itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, mutfakta çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Mutfakta küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Büşra Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Büşra, tavuklara yem atarken balkondan düştüBüşra, tavuklara yem atarken balkondan düştü

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Kentin nefes alacağı alan olacaktı, çöplük olduKentin nefes alacağı alan olacaktı, çöplük oldu
Bakan Gül: İnternet, aynı zamanda kontrolsüz kavşaklarla doludurBakan Gül: İnternet, aynı zamanda kontrolsüz kavşaklarla doludur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına saldırı! Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

Van'da bir kadın kızını boğarak öldürüp polise teslim oldu

Anne dehşeti! Teslim oldu her şeyi itiraf etti!

Samsun'da korkunç olay! Sözleri şoke etti: Herkesi bıçaklarım

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.