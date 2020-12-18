Büşra Yabaşkul'u öldüren eski eşi Orkun Çevik'e indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Duruşmanın ardından konuşan Yabaşkul'un annesi Zuhal İnce, Çevik'e verilen cezanın emsal olmasını istedi. İnce, "Geride kalan bir yılım kabus gibi geçti. Evladımı bekliyorum ama gelmiyor. Kızımı katleden kişi çok ağır bir ceza aldı. Onunla hukuk savaşım bitti ancak vicdanımda bitmedi. Başkalarının canları yanmasın diye savaşmaya devam edeceğim. Kızım eğer yanıma hiç gelemeyecekse o caninin de hapisten hiç çıkmaması gerekiyor. Bu acının hiçbir indirimi yok. Acımın hiçbir tarifi yok. Sadece torunum içim yaşıyorum. O bir kişiyi öldürmedi. Kendini, beni ve kızını da öldürdü. Hiçbir insanın böyle bir acıyla sınanmasını istemem. Bu durumlarda en ağır cezalar uygulansın ki caydırıcı olsun" dedi.

‘KIZIMIN GÖZLERİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR’

Kızının retinalarını bağışlandığını hatırlatan İnce, "Kızım, anne olduktan sonra kemik iliğini bağışlayacağını söylüyordu. Hastaneye her gittiğimizde bunu hep söylerdi ancak yaşarken nasip olmadı. O gün Adli Tıp Kurumu'ndaki uzman bana 'Retinalarını bağışlamak ister misin?' diye sorduğunda çok üzgün olduğum halde Büşra'nın istediği olacak diye mutlu oldum. Benim çocuğumu öldürdüler ama gözlerini öldüremediler. Hala dünyada bir yerde ve bakıyor" dedi. Torununu büyüten İnce, "Torunum 3 annesi olduğunu söylüyor. Biri büyükannesi, birisi Zuhal annesi ve diğeri de annesi. Annesini asla unutmuyor ama babasını da unutmuyor. O benim çocuğumu öldürdü ama asıl cezayı kendi kızına kesti. Sen kendi çocuğuna neden bunu yaptın? Benim çocuğumu aldıktan sonra benden nasıl vicdan bekleyebilirsin? 'Kızımı özledim' diye mektuplar geliyor. Ben de özledim. Benim görme hakkım yok mu? Benim suçum ne?" diye konuştu.