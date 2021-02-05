Büşra’nın ölümündeki sır perdesi aralandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 17 yaşında hayatını kaybeden Büşra Konyar’ın hayatını kaybettiği yorgun mermi olayındaki gizem çözüldü.

Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Büşra Konyar’ın ölümüne neden olduğu şüphesi ile Ömer Kaya gözaltına alınmıştı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarda tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, yaşanan olaydaki sır perdesi aralandı. Otopside genç kızın başından çıkartılan mermi Samsun’a balistik incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede merminin Ömer Kaya’ya ait tabancadan çıktığı tespit edildi. Tutuklu yargılanan Kaya’nın soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından ilk duruşmaya çıkartılması bekleniyor.

Polisin titiz çalışması sonuç verdi

Polis ekipleri yaptığı kapsamlı çalışmayla merminin geldiği açıdan yola çıkılarak, 4 mahallede araştırma yaptı. Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden silahın ateşlendiğini tespit eden ekipler o saatlerde bölgede görülen bir aracı incelemeye aldı. Araçtan zanlıya ulaşan ekipler bölgede yaptıkları aramada kovan tespit etti. Gözaltına alınan Ömer Kaya havaya ateş açtığını inkar etmedi.