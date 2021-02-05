HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büşra’nın ölümündeki sır perdesi aralandı

Büşra’nın ölümündeki sır perdesi aralandı

05.02.2021 14:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 17 yaşında hayatını kaybeden Büşra Konyar’ın hayatını kaybettiği yorgun mermi olayındaki gizem çözüldü.Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Büşra Konyar’ın ölümüne neden olduğu şüphesi ile Ömer Kaya gözaltına alınmıştı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 17 yaşında hayatını kaybeden Büşra Konyar’ın hayatını kaybettiği yorgun mermi olayındaki gizem çözüldü.
Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Büşra Konyar’ın ölümüne neden olduğu şüphesi ile Ömer Kaya gözaltına alınmıştı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarda tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, yaşanan olaydaki sır perdesi aralandı. Otopside genç kızın başından çıkartılan mermi Samsun’a balistik incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede merminin Ömer Kaya’ya ait tabancadan çıktığı tespit edildi. Tutuklu yargılanan Kaya’nın soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından ilk duruşmaya çıkartılması bekleniyor.

Polisin titiz çalışması sonuç verdi
Polis ekipleri yaptığı kapsamlı çalışmayla merminin geldiği açıdan yola çıkılarak, 4 mahallede araştırma yaptı. Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden silahın ateşlendiğini tespit eden ekipler o saatlerde bölgede görülen bir aracı incelemeye aldı. Araçtan zanlıya ulaşan ekipler bölgede yaptıkları aramada kovan tespit etti. Gözaltına alınan Ömer Kaya havaya ateş açtığını inkar etmedi.

Büşra’dan geriye şiir programındaki görüntüleri kaldı
Hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar’ın okulunun 2019 yılında düzenlediği şiir programda Zeki Müren’in pranga adlı şiirini seslendirdiği görüntüler ortaya çıktı. Genç kızın "yaşamayı öğretirken öldürdün beni, cezan pranga olmalı" bölümünü söylediği anlar yer aldı.
Olay, Nakşiye ve İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, kuzeni Şevval Keskin ile yürüdüğü sırada başına yorgun mermi isabet etti .Yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Konyar, 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Konyar, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen olayın ardından polisin yoğun çalışması sonucu yakalanan silahla ateş açtığı tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Ömer Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Hande Fırat: Çocuklarımız terörist değildirHande Fırat: Çocuklarımız terörist değildir
Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran'a istenen ceza belli oldu

Yıldız için istenen ceza belli oldu

Selahattin Demirtaş hakkında istenen ceza belli oldu

Demirtaş'a istenen ceza belli oldu

Metrobüsteki taciz olayında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Metrobüsteki taciz olayında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili Hande Fırat'tan dikkat çeken ifadeler: Çocuklarımız terörist değildir

Hande Fırat: Çocuklarımız terörist değildir

Evlilik dışı ilişkisinden olan bebeği eşine çöpe attıran kadına müebbet hapis cezası

Evlilik dışı olan bebeğini, eşine çöpe at

Konya'da 2'si koronavirüs toplam 35 kayıp aşı için soruşturma başlatıldı

Hastanede kaybolan aşılar sonrası harekete geçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.