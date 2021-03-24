Bütçe açığı veren Vatikan, dini personel maaşlarında kesintiye gidiyor

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan, başta kardinaller olmak üzere üst düzey din insanlarının maaşlarında kesinti yapacak.

Papa Francesco'nun aldığı kararla, 1 Nisan'dan itibaren kardinallerin maaşında yüzde 10, diğer dini görevlilerin maaşlarında da yüzde 3-8 arası kesintiye gidilecek. En düşük seviyede maaş alanlar dışındaki dini personelin maaş artışları da 2 yıllığına dondurulacak.

Dini pozisyonlar dışında Vatikan bünyesinde çalışan güvenlik görevlileri, müze çalışanları gibi personelin maaşında ise kesinti yapılmayacak.

Son yıllarda açık veren Vatikan bütçesinin pandeminin etkisiyle bu yıl daha da fazla kayba uğraması nedeniyle bu karar alındı. Papa'nın, olası işten çıkarmaları önlemek ve daha düşük maaşlı çalışanları güvenceye alabilmek için bu kararı aldığı belirtiliyor.

İtalyan basınına göre kardinaller yılda 50 bin euro civarında maaş alıyor. Vatikan ya da Roma'da yaşayan kardinaller ve üst düzey dini görevliler sıklıkla piyasanın çok altında fiyatlarla ev kiralayabiliyor. Rahip ve rahibe gibi dini görevliler de bağlı oldukları cemaate ait manastır ve yurt gibi yerlerde ikamet edebiliyor.