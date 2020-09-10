HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bütçe dostu akıllı bileklik: Redmi Smart Band

Bütçe dostu akıllı bileklik: Redmi Smart Band

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin yan markalarından Redmi, yeni akıllı bilekliğini satışa sunuyor. İşte Redmi Smart Band ile ilgili ilk detaylar.

Bütçe dostu akıllı bileklik: Redmi Smart Band

Xiaomi’nin yan markalarından biri olan Redmi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Asya’da özellikle Hindistan tarafında muazzam bir müşteri kitlesine sahip olan Redmi’nin yeni akıllı bilekliği fiyatıyla rakiplerine meydan okuyor.

Redmi’nin fiyat / performans odaklı yeni akıllı bilekliği tasarım olarak Mi Band 4’ü andırıyor. Fakat fiyat olarak daha cazip bir noktada bulunuyor.

REDMİ SMART BAND ÖZELLİKLERİ

Redmi Smart Band’ta 1.08 inçlik LCD ekran yer alıyor. Bu ekranın çözünürlük oranı ise 128 x 220 piksel. 130 mAh kapasitesine sahip bir batarya ile gelen akıllı bileklik 5 ATM basınca kadar su geçirmezlik özelliğine de sahip. 14 günlük kullanım süresi sunan bileklikte uyku takibi, kalp ritim ölçümü, çeşitli egzersiz aktiviteleri ve bildirim özellikleri bulunuyor.

REDMİ SMART BAND NE KADAR?

Yani Redmi Smart Band’ın klasik bir akıllı bileklik görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Peki gelelim fiyatına. Malum genel olarak Redmi ürünleri, Xiaomi ürünlerine göre daha ucuz oluyor. Bu bileklikte de aynı şey söz konusu. Redmi’nin yeni akıllı bilekliği için belirlediği etiket yaklaşık olarak 22 dolar. Bu da TL’ye çevirdiğimizde 165 TL gibi bir tutara denk düşüyor.

Elbette henüz bu bilekliğin ülkemize gelip gelmeyeceği netlik kazanmış değil. Fakat gelse bile fiyatı büyük bir ihtimalle 200 TL’den aşağıya olmayacaktır.

Hyundai Tucson fiyatları da güncellendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Google'dan koronavirüs güncellemesi!Google'dan koronavirüs güncellemesi!
Bal arısı zehri mucizesi: Kanserli hücreleri yok etti!Bal arısı zehri mucizesi: Kanserli hücreleri yok etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Peş peşe flaş kararlar! Bunu yapanlar yapanlar yurtlara alınacak
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
Çekimler sırasında fenalaşan usta oyuncu hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği gözünüze hitap edecek!
WhatsApp'ın yeni özelliği gözünüze hitap edecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Android 11 ile Xiaomi Mi 10 ailesine eklenen özellikler
Xiaomi Mi 10 ailesine Android 11 ile hangi özellikler geldi?
OnePlus 8, 8K video çekebilecek
Amiral gemisi telefon için 8K müjdesi!
Google Telefon yeni özelliği ile daha işlevsel olacak!
Google spam aramalara son verecek! Bakın nasıl...
Razr, 5G ile bir kez daha dirildi: Motorola Razr 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Bir dönemin efsane modeli bir kez daha dirildi!
Karşınızda dünyanın en yüksek çözünürlüklü dijital fotoğrafı!
Karşınızda dünyanın en yüksek çözünürlüklü dijital fotoğrafı!
Google Haritalar'a koronavirüs güncellemesi geliyor!
Google'dan koronavirüs güncellemesi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.