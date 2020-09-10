Bütçe dostu akıllı bileklik: Redmi Smart Band

Xiaomi’nin yan markalarından biri olan Redmi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Asya’da özellikle Hindistan tarafında muazzam bir müşteri kitlesine sahip olan Redmi’nin yeni akıllı bilekliği fiyatıyla rakiplerine meydan okuyor.

Redmi’nin fiyat / performans odaklı yeni akıllı bilekliği tasarım olarak Mi Band 4’ü andırıyor. Fakat fiyat olarak daha cazip bir noktada bulunuyor.

REDMİ SMART BAND ÖZELLİKLERİ

Redmi Smart Band’ta 1.08 inçlik LCD ekran yer alıyor. Bu ekranın çözünürlük oranı ise 128 x 220 piksel. 130 mAh kapasitesine sahip bir batarya ile gelen akıllı bileklik 5 ATM basınca kadar su geçirmezlik özelliğine de sahip. 14 günlük kullanım süresi sunan bileklikte uyku takibi, kalp ritim ölçümü, çeşitli egzersiz aktiviteleri ve bildirim özellikleri bulunuyor.

REDMİ SMART BAND NE KADAR?

Yani Redmi Smart Band’ın klasik bir akıllı bileklik görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Peki gelelim fiyatına. Malum genel olarak Redmi ürünleri, Xiaomi ürünlerine göre daha ucuz oluyor. Bu bileklikte de aynı şey söz konusu. Redmi’nin yeni akıllı bilekliği için belirlediği etiket yaklaşık olarak 22 dolar. Bu da TL’ye çevirdiğimizde 165 TL gibi bir tutara denk düşüyor.

Elbette henüz bu bilekliğin ülkemize gelip gelmeyeceği netlik kazanmış değil. Fakat gelse bile fiyatı büyük bir ihtimalle 200 TL’den aşağıya olmayacaktır.

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