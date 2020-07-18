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Bütçe dostu küçük canavar: Samsung Galaxy M01s

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Bir süredir Samsung’un uygun fiyatlı yeni bir M modeli üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Çok geçmeden Samsung Galaxy M01s tüm hatlarıyla ortaya çıkmıştı. Telefonun tasarım ve özelliklerinin sızdırılması akabinde Samsung yeni modelini Hindistan’da satışa sundu.

Bütçe dostu küçük canavar: Samsung Galaxy M01s

Samsung’un yeni modeli damla çentik tasarımıyla geliyor. HD+ çözünürlüğünde 6.2 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan telefonun ekran kasa oranı ise yüzde 81.8.

MediaTek tarafından geliştirilen Helio P22 yonga setinin kullanıldığı telefonun RAM miktarı ise 3GB. Dahili depolama tarafına baktığımızda ise 32GB’lık bir alanla karşılaşıyoruz. Neyse ki telefonda microSD kart desteği de mevcut. Bu sayede dilerseniz telefonun hafızasını arttırabiliyorsunuz.

Galaxy M01s’in arka yüzünde 13MP + 2MP’lik çift ana kamera modülü yer alıyor. Ön yüzde bulunan selfie kamerasının çözünürlüğü ise 8MP.

4000 mAh’lık bir pille gelen telefon kutudan çıktığında One UI Core 1.1 tabanlı Android 9.0 Pie ile çalışıyor.

Samsung giriş seviyesinde özellikleri ile dikkat çeken bu model için 133 dolarlık bir etiket fiyatı belirlemiş durumda.

Muhtemelen bu fiyat Avrupa pazarında bir tık daha yüksek olabilir.

Açık konuşmak gerekirse, Galaxy M01s’in Xiaomi, realme ve Honor gibi güçlü rakiplerin yer aldığı Hindistan pazarında bu fiyatla başarılı olması pek de kolay görünmüyor.

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