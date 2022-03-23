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Bütçe dostu ve benzersiz özellikleri ile bir kulaklıktan isteyebileceğiniz her şey: Lenovo Livepods inceleme

23.03.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Müzik, hayatımın her anında yanımda olsun!" diyenlerdenseniz size kullanışlı, kaliteli ve şık bir kulaklık özerimiz var, Lenovo Lp1 Livepods! Tws kulaklık modelleri arasında yer alan Livepods hakkında bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdik. Bunun yanı sıra benzer modellere de yer verdik. Eğer tws kulaklık arıyorsanız yazımızı mutlaka incelemelisiniz!

Bütçe dostu ve benzersiz özellikleri ile bir kulaklıktan isteyebileceğiniz her şey: Lenovo Livepods inceleme

Pratik tasarımıyla öne çıkan tws kulaklıklar hem rahat taşınıyor hem uzun şarj süreleriyle kullanıcıları fazlasıyla memnun ediyor. Eşsiz tasarımıyla kolay kullanılan, yüksek ses kalitesine sahip, gürültü önleyebilen ve dış koşullara dayanıklı bir kulaklık modeli arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Lenovo Lp1 Livepods incelemesine yer verdiğimiz yazımızda benzer modelleri de listeledik, göz atmadan tws kulaklık almayın deriz! Hazırsanız başlıyoruz.

Lenovo Lp1 Livepods

Bütçe dostu ve benzersiz özellikleri ile bir kulaklıktan isteyebileceğiniz her şey: Lenovo Livepods inceleme

Lenovo Lp1 Livepods'un teknik özellikleri

  • Marka: Lenovo

  • Model: LP1

  • Bluetooth sürümü: V5.0

  • Bluetooth mesafesi: 10 - 20 metre

  • Su geçirmez seviye: IPX4

  • Pil: 55 mAh

  • Şarj çantası: 300 mAh

  • Şarj süresi: 1.5 saat

  • Frekans: 20 Hz - 20 kHz

  • Müzik Süresi: 12 Saat

  • Hoparlör boyutu: 10 mm

Lenovo Livepods incelemesiyle karşınızdayız! Kablosuz tasarımıyla rahat kullanılan ürün, spor ya da seyahat sırasında sizi kablo sorunundan kurtarır ve rahat hareket etmenize yardımcı olur. Bluetooth 5.0 bağlantı özelliğiyle akıllı cihazlarla veri aktarımını hızlı ve kesintisiz olarak gerçekleştirir. Bu sayede favori müziklerinizi kasma ve kopma olmadan dinleyebilirsiniz. Lenovo Livepods özelliklerinden aktif gürültü önleme fonksiyonu, kalabalık ortamlardaki sesleri dışarıda tutarak seslerin müzikle aranıza girmesine izin vermez. Ayrıca bu özelliğiyle gelen aramaları kolayca cevaplamak ve karşı tarafın sesini net şekilde duymak mümkün. Ergonomik tasarımıyla kulak içine tam olarak oturan ürün, kulaktan kolay kolay düşmez. Lenovo Lp1 incelemesinde öne çıkan bir diğer özellik ise IPX4 koruma sınıfında yer alması. Suya karşı dayanıklı model, spor sırasında oluşan terden etkilenmez. Tam şarjla 3.5 saat müzik deneyimi yaşatan cihaz, şarj kutusuyla beraber 12 saate kadar bu süreyi uzatabilir. Ürün, 90 dakika gibi kısa sürede tam olarak şarj olur. Lenovo Livepods Lp1 incelemesinde dikkat çeken özelliklerden bir diğeri ise muhteşem ses kalitesi. Kristal netliğinde sesiyle müzik dinleme keyfini ikiye katlar. Lenovo Lp1 Tws kulaklık incelemesinde hafif ve küçük tasarımı dikkat çeker. Kulaklık her yere rahatça taşınabilir. İki kulaklık üzerinde bulunan mikrofon sayesinde gelen aramalar iki taraftan da yanıtlanabilir. Dayanıklı materyallerden elde edilen Lenovo Livepods Lp1 tws, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

Lenovo Lp1 Livepods'un avantaj ve dezavantajları

Lenovo Livepods Lp1 özelliklerinden öne çıkan avantajları merak ediyorsanız başlayalım:

  • Kablosuz olduğu için kullanırken rahat hareket edebilirsiniz.

  • Bluetooth 5.0 bağlantı özelliği sayesinde yüksek kalitede veri aktarımı yapar ve kesintisiz müzik keyfi yaşatır.

  • Aktif gürültü önleme fonksiyonuyla kalabalık ortamlarda sesi dışarıda tutar.

  • Kulak içine tam olarak oturan ürün, kolay kolay düşmez.

  • Tam şarjla 3.5 saat, kulaklık kabıyla 12 saat müzik dinlemenize imkânı tanır.

  • IPX4 koruma sınıfında olduğundan suya ve tere karşı direnç gösterir.

Gelen aramalara cevap verirken mikrofon sesi yeteri kadar iyi iletmiyor oluşu, Lenovo Lp1 Livepods'un dezavantajı olarak gösterilebilir.

Lenovo Lp1 Livepods'u kullananların yorumları

Lenovo Lp1 Livepods yorumlarına baktığımız zaman kullanıcıların fiyat performans ürünü olarak başarılı bulduğunu görüyoruz. Bazı kullanıcılar mikrofonunun yeterli olduğunu belirtiyor. Dokunmatiğinin hassas olması ve yüksek ses kalitesi de kullanıcılar tarafından beğenilen özellikleri arasında. Ancak bazı kullanıcılar hassas dokunmatiğinden memnun kalmadıklarını, rahat kullanamadıklarını ifade ediyor. Kullanıcıların memnun kaldığı bir diğer özelliği ise şarj süresi. Ayrıca kulak içine tam olarak oturan tasarımı spor yaparken bile kulaklığın düşmesini engellediği için kullanıcılarının takdirini kazanmış durumda. Yüksek sesle müzik dinlendiğinde bile seste performans kaybına neden olmaması da kullanıcıları mutlu eden bir diğer özelliği. Ancak kulaklık üzerinden sürekli konuşma yapmak için satın alan kullanıcılar, sesin boğuk ve sanki çok uzaktan konuşuyormuş gibi gittiğini, bu nedenle karşı tarafın anlamakta zorlandığını belirtiyor. Konuşma sırasında karşı tarafın sesini net olarak algılasalar da kendi sesleri net gitmediği için hayat kırıklığı yaşadıklarını belirtiyorlar.

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Lenovo Lp1 Livepods'a alternatif ürünler

1. Tiksounds Kulaklık

Bütçe dostu ve benzersiz özellikleri ile bir kulaklıktan isteyebileceğiniz her şey: Lenovo Livepods inceleme

Tiksounds Kulaklık, yüksek ses kalitesiyle benzersiz bir müzik deneyimi sunuyor. Bluetooth 5.1 özelliğiyle kesintisiz veri aktarımı yapıyor. Böylece parazit ve rahatsız eden sesleri engelliyor. Tek şarjla 7 saat müzik dinleme imkânı veren ürün, şarj kılıfıyla bu süreyi 35 saate kadar çıkarıyor. IPX7 koruma sınıfıyla tere ve suya karşı direnç gösteriyor. LED dijital göstergesi sayesinde cihazın şarj durumunu kontrol etmek oldukça kolay.

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2. Xiaomi Mi True

Bütçe dostu ve benzersiz özellikleri ile bir kulaklıktan isteyebileceğiniz her şey: Lenovo Livepods inceleme

Xiaomi Mi True, şık tasarımıyla güzel bir görünüm sunuyor. Hafif yapısıyla ürün, çantada ya da cepte rahatlıkla taşınıyor. Kablosuz olduğu için özellikle spor sırasında hareket özgürlüğü sunuyor. Yumuşak kulaklık başlığıyla uzun süreli kullanımda kulakları rahatsız etmiyor. 12 saat müzik dinleme imkânı veren ürünle 4 saat boyunca telefon görüşmesi yapmak mümkün. 1.5 saatte de tam olarak şarj oluyor.

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3. Samsung Galaxy Buds 2

Bütçe dostu ve benzersiz özellikleri ile bir kulaklıktan isteyebileceğiniz her şey: Lenovo Livepods inceleme

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Samsung Galaxy Buds 2'nin iki yollu dinamik hoparlörleriyle kristal netliğinde sese ve güçlü baslara sahip olabilirsiniz. Hafif ve küçük tasarımıyla dilediğiniz yere götürebilirsiniz. ANC özelliğiyle gürültülü ortamlarda sesi dışarıda bırakır ve müziğin ritmine kendinizi kaptırmanızı sağlar. Ayrıca gelen aramaları da rahatça cevaplayabilirsiniz. Tam şarjla 5 saate kadar kullanım imkânı veren cihaz, bu süreye şarj kutusuyla 15 saat daha ekler.

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4. SOUNDPEATS TrueAir2

Bütçe dostu ve benzersiz özellikleri ile bir kulaklıktan isteyebileceğiniz her şey: Lenovo Livepods inceleme

SOUNDPEATS TrueAir2, Bluetooth 5.2 bağlantısı sayesinde diğer akıllı cihazlarla hızlıca eşleşir. Yüksek kalite sesiyle benzersiz bir müzik deneyimi yaşatır. Gürültü önleme özelliğiyle kalabalık ortamlarda müzikle aranıza kimse giremez. Ultra hafif tasarımıyla gün boyu kullanımda bile kulakları yormaz. Tek şarjla 25 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanabilirsiniz. 4 farklı renk seçeneğinden tarzınıza uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz.

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5. Haylou GT2S

Bütçe dostu ve benzersiz özellikleri ile bir kulaklıktan isteyebileceğiniz her şey: Lenovo Livepods inceleme

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Haylou GT2S'i spor ya da seyahat ederken kullanabilirsiniz. Küçük yapısıyla yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz ürün, silikon başlığıyla kulakları rahatsız etmez. Eşsiz ses kalitesiyle muhteşem bir müzik deneyimi yaşatır. Bluetooth 5.0 ile diğer cihazlarla hızlı şekilde bağlantı kurar ve kesintisiz veri aktarımı sağlar. Tek şarja 2 saat boyunca müzik dinleyebilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

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6. Taotronics SoundLiberty 53 Pro

Bütçe dostu ve benzersiz özellikleri ile bir kulaklıktan isteyebileceğiniz her şey: Lenovo Livepods inceleme

Taotronics SoundLiberty 53 Pro, iki kulaklıkta da bulunan mikrofonu sayesinde telefon görüşmeleri sırasında sesinizi net şekilde karşıya iletmenizi sağlıyor. IPX7 koruma sınıfıyla suya ve tere karşı direnç gösterdiği için ürün, yağmurlu günlerde de rahatlıkla tercih edilebiliyor. Yüksek bas kalitesi sayesinde müzik zevkini doruklarda yaşatıyor. 1.5 saatte tam olarak dolan ürün, 30 saat boyunca benzersiz bir müzik deneyimi sunuyor.

Ürünü İncele

7. PHILIP WALKERS Airpods Pro

Bütçe dostu ve benzersiz özellikleri ile bir kulaklıktan isteyebileceğiniz her şey: Lenovo Livepods inceleme

PHILIP WALKERS Airpods Pro'yu ultra hafif yapısı sayesinde istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Tam şarjla 4.5 saat müzik dinleyebilir, 3.5 saate kadar telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Şarj kutusuyla müzik dinleme süresini 24 saate çıkarırken konuşma süresini ise 18 saate kadar yükseltir. Kulağa tam olarak oturan tasarımı sayesinde düşme sorununu ortadan kaldırır. Bluetooth 5.0 özelliğiyle diğer cihazlarla kolay ve kesintisiz bağlantı kurar.

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