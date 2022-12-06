Mecliste telefon ekranı kameraya yansıdı! Bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li Altay'ın dikkat çeken görüntüleri gündem oldu

Bütçe görüşmeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça hareketli geçiyor. Özellikle de CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşurken tansiyon yükselmiş, konuşması sık sık AK Partili vekillerce bölünmüştü. Fakat Kılıçdaroğlu'ndan önce Fuat Oktay konuşurken Mecliste dikkat çeken anlar kameralara yansıdı.

OYUN KARTLARI GÖRÜLDÜ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Fuat Oktay'ın konuştuğu sırada elinde cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada da çok kez paylaşılan görüntülerde Altay'ın telefonunda bir iskambil oyununun açık olduğu görüldü.

BİR ANDA OYUNU BIRAKIP SÖZE GİRDİ

Altay'ın oyun kartlarıyla hamle yaparken bir yandan da aniden söze girip Meclisteki tartışmaya dahil olması dikkat çekti.

"POKER" İDDİASI

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasıyla beraber Altay'ın telefondan poker oyununu oynadığı öne sürüldü.