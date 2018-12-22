Bütçe kabul edildi, vekiller fotoğraf çektirdi

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda 2019 Mali Yılı bütçesinin kabul edilmesinin ardından AK Parti ve MHP milletvekilleri, bol bol fotoğraf çektirdi.

Meclis Genel Kurulu'nda 12 gün süren bütçe görüşmeleri, dün gece tamamlandı. 2019 Mali Yılı bütçesinin tamamlanmasından sonra AK Parti ve MHP milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kutlamak için uzun kuyruk oluşturdu. Milletvekilleri, daha sonra bol bol fotoğraf çektirdi. Özellikle AK Parti milletvekilleri, Meclis fotoğrafçısına toplu halde poz verirken, cep telefonlarıyla da selfie çekti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım da milletvekillerinin isteğini kırmayarak poz verdi. Yıldırım, grup başkanvekilleriyle Meclis Başkanlığı kürsüsünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Binali Yıldırım, basın locasında bütçe görüşmelerini takip eden foto muhabirlerine de el salladı. MHP'li milletvekilleri ise Genel Başkan Devlet Bahçeli etrafında toplanarak, fotoğraf çektirdi.

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