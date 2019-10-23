Bütçe maratonu başlıyor

SİNAN USLU/ALİ KEMAL AKAN - 2020 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşme takvimi belli oldu. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereleri bir ay sürecek. Buna göre, Bütçe Kanunu Teklifi ile Kesinhesap Kanunu Teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak. 29 Kasım Cuma günü ise 2020 yılı bütçe teklifi maddelerinin görüşülmesiyle, bütçenin komisyondaki müzakereleri sona erecek. Bütçe Kanunu Teklifi, Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler ise bir hafta ara verildikten sonra 6 Kasım Çarşamba günü başlayacak. TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle: 7 Kasım Perşembe: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay. 8 Kasım Cuma: Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu. 11 Kasım Pazartesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu.

12 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı. 13 Kasım Çarşamba: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü. 14 Kasım Perşembe: Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 127 üniversite. 15 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı. 18 Kasım Pazartesi: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

19 Kasım Salı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu. 20 Kasım Çarşamba: Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu. 21 Kasım Perşembe: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 22 Kasım Cuma: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. 25 Kasım Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı.