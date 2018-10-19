"Bütçe teklifinde hiçbir üretim modeli sunulmuyor"

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifine ilişkin, "Hiçbir üretim modeli sunulmuyor. Var olanların satılması ve giderin artırılması dışında hiçbir şey yok. Böyle bir devlet sistemi nasıl devam edebilir? Siz kötü mirasçısınız, aldığınız herşeyi söküyorsunuz. Bundan sonra iktidarı alacakların eline hiçbir şey bırakmıyorsunuz." dedi.
Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Danıştay 8. Dairesi'nin, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemeyi iptal ettiğini anımsatan Yılmaz, "Danıştayın Andımızı kaldıran yönetmeliği iptal etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu andın okunmasından rahatsız olanlar, kendi açılarından sorgulamaya gireceklerdir. Bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı veren komutana, lidere hakaretler savuranlar, ona olmadık sözleri söyleyenler elbette And'ının da kaldırılması için her şeyi yaptılar. Atatürk'ten nefret edenler emperyalistlerdir, FETÖ'cüler, İslamcılar ve İhvancılardır. Umarım onlar, o nefretlerinde boğulurlar." diye konuştu.
Yılmaz, Meclis Başkanlığı'na sunulan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifine ilişkin, "Bütçe teklifinde Cumhurbaşkanlığı ödemelerinin 3 kat arttığını, millete sabrı tavsiye edenlerin, ekonomik krizle boğuşan vatandaşın parasını saçıp savurduğunu." iddia etti.
Mevcut yönetim sisteminin denetimi ortadan kaldırdığını ileri süren Yılmaz, "Devletin parasını bu şekilde harcayanlara haram olsun. Ekmek bulamadığı için, parası olmadığı için çocuğunu okula gönderemeyen ve dilenen insanlar, bunların hakkı hukuku bu insanlara haram olsun. Türkiye ekonomik krizdeyken, millete galeyana getirip sabra davet edenler, birazcık da kendileri tasarruf etmeyi becerebilselerdi daha fazla mutlu olurduk. Bu bütçe teklifinde açık var. Keşke o açık, Cumhurbaşkanlığı filosundaki 15 uçak, bilmem ne kadar helikopterle, sayısını bile bilmediğimiz makam aracının satılması suretiyle kapatılsaydı. Ama devletin bütün imkanları sorumsuzca kullanılıyor." ifadelerini kullandı.
Öztürk Yılmaz, tarım ve hayvancılığın tükenme noktasına geldiğini belirterek, "Dört mevsimi olan bu kadar güzel bir ülkede, bu kadar beceriksiz bir yönetim, her şeyi özelleştiren, her şeyi satan bir yönetim, 2019 yılında bu bütçeyle ve gelişmelerle toslayacaktır. Türkiye'nin ekonomik krizden çıkmasının yegane yolu üretimdeki artıştır. Hiçbir üretim modeli sunulmuyor. Var olanların satılması ve giderin artırılması dışında hiçbir şey yok. Böyle bir devlet sistemi nasıl devam edebilir? Siz kötü mirasçısınız, aldığınız her şeyi söküyorsunuz. Bundan sonra iktidarı alacakların eline hiçbir şey bırakmıyorsunuz. " diye konuştu.
- "Sayın Bozdağ'ın bu andın içeriğini iyi anlamasını tavsiye ederim"
Bir gazetecinin, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın, Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına ilişkin açıklamalarına yönelik değerlendirmesini sorması üzerine de Yılmaz, şunları söyledi:
"Sayın Bozdağ'ın bu andın içeriğini iyi anlamasını tavsiye ederim. Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu, emperyalizme karşı vermiş olduğu mücadelenin ruhunu üzerinde taşımayanlar bundan bir şey anlamazlar. Atatürk heykelleri vandallar tarafından yıkılırken, Cumhuriyete ait ne kadar sembol varsa bir şekilde yok edilmeye çalışılırken, hükümetin yetkililerinin tok, büyük cümleler kurmasını beklerdim. Maalesef bu olmuyor. Çok sürmeyecek, Atatürk'ü eleştirdikleri noktaları över hale gelecekler. En övündükleri ekonomik başarıydı, onda da itibarsızlaştılar ve duvara tosladılar."
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