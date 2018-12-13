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"Bütçeyle elektriğimiz tutmadı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 11:19 | Son Güncelleme

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet: -"Bu bütçeyle elektriğimiz tutmadı, elektrik alamadık. Burada birçok vatandaşın hakkı, hukuku, mağduriyeti, vatandaşın geçim sıkıntısı, kaynamayan tenceresi yok"

TBMM Katip üyesi, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu bütçeyle elektriğimiz tutmadı, elektrik alamadık. Burada birçok vatandaşın hakkı, hukuku, mağduriyeti, vatandaşın geçim sıkıntısı, kaynamayan tenceresi yok." dedi.

Hürriyet, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bir kozmetik firmasından atılan 125 işçinin, 213. gününde eylemlerini sürdürdüğünü söyledi.

Fabrika yönetiminin, direnen işçileri terörist olmakla suçladığını, bu işçilerin tek suçunun sendika üyeliği olduğunu ifade eden Hürriyet, devletin bir yandan sendikalı olmayı yasal kıldığını ancak diğer yandan bu nedenle işten çıkarmaları seyrettiğini savundu.

Hürriyet, işçilerin çevik kuvvet otobüsü eşliğinde direnişini sürdürdüğünü, ses ve anons ile işçilerin ısınmak için soba yakmalarının, çadır kurmalarının yasaklandığını, battaniyelere sarılı şekilde, zor kış koşullarında direnişlerini sürdürdüğünü ileri sürdü. Hürriyet, bu kişilerin yasal, anayasal haklarını istediğini ifade ederek, "Bu insanların tek derdi ekmek, aş, evlerine bir parça ekmek götürmek. " dedi.

İktidarın pembe tablolar çizdiğini, güzel masallar anlattığını öne süren Hürriyet, "Bu bütçeyle elektriğimiz tutmadı, elektrik alamadık. Burada birçok vatandaşın hakkı, hukuku, mağduriyeti yok; sadece zenginlerin hakkı, sarayın masrafları var. Vatandaşın geçim sıkıntısı, kaynamayan tenceresi yok. Vatandaş gırtlağına kadar borçluyken bu masallara inanmak mümkün değil. Bu milletten ne istediniz de alamadınız, millete bu bütçeyle ne vereceksiniz?" diye konuştu.

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