BÜTEF Fuarı kapılarını öğrencilere açtı

Bu yıl 7’incisi düzenlenen ve lise öğrencileri ile üniversiteleri buluşturan Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim(BÜTEF) Fuarı misafirlerine kapılarını açtı. Öğrenciler fuarda üniversiteler hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

Başakşehir Belediyesi’nin, Başakşehir’de okuyan lise öğrencilerini hem üniversitelerle tanıştırmak hem de geleceğini belirleyeceği yolda yardımcı olmak için düzenlediği Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim(BÜTEF) Fuarı misafirlerine kapılarını açtı. Fuar, “Kariyer yolunda sen de uçuşa geç” sloganıyla düzenlendi.Öğrenciler üniversite tercihlerine yönelik merak ettikleri soruları, fuara katılan üniversite yetkililerine sorma fırsatı buldu. Bu yıl 7’incisi düzenlenen fuarda yurt içi ve yurt dışından 33 üniversite, 3 meslek yüksekokulu ve 14 eğitim kurumu yer aldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği fuarın açılışına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’da katıldı.

“Bu fuarda, bütün üniversiteleri tanımış olacaklar”

Fuar sayesinde öğrencilerin üniversiteleri tanıyarak doğru tercihleri yapacaklarını dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bugün öğrencileri üniversitelerle buluşturduk. Özellikle benim önemsediğim şeylerden biri de çocukların tek tek üniversite gezme şansı olmaması. Bu fuarda bütün üniversiteleri tanımış olacaklar. Tercihlerini ve hazırlıklarını ona göre yapmış olacaklar. Aynı zamanda üniversitelerin onlara sundukları hizmetleri ve farklılıkları da görmüş olacaklar. Bu sene ki fuarda bir değişiklik yaptık. Özellikle bu üniversitelerde deneyimle başarıya ulaşmış Formula araçları ve elektrikli araçlar var. Bunlar üniversitede üretilen ve prototipi geliştirilen araçlar. Çocuklarımız özensinler ve üniversitelerde bu tür faaliyetler yapıldığını görsünler diye onları da getirmiş olduk. Onların da tanıtımını yapmış olacağız. Bu sayede çocukların doğru tercihler yapmalarını sağlamış olacağız. Bugün çok heyecanlıyım. Gençlerle birlikte stantları gezeceğiz. Biz de üniversiteleri tanımış olacağız “ diye konuştu.

"Üniversiteyi ve neler yapabileceklerini anlatmak için güzel bir fuar"

Yüzde yüz kendilerinin ürettikleri Sirius isimli elektrikli aracı fuarda tanıtan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi ve üniversitenin Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü üyesi Hüseyin Baki İnan, “ Biz Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü adında bir öğrenci kulübüyüz. 20-25 kişilik bir yarış ekibimiz var. Türkiye’nin geçen sene ilk otonom aracını ürettik. Parkur tamamlayabilen tek araçtı. Lisans öğrencileri tarafından üretildi. Aracımız yüzde yüz yerlidir. Motoru, tasarımı ve dış kabuk üretimi tamamen bize ait. Olabildiğince fuarlara katılmaya ve aracımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Buradaki fuar lisedeki arkadaşlarımıza üniversiteyi ve neler yapabileceklerini anlatmak için güzel bir fuar. Etkili olabileceğine inanıyorum “ dedi.

Fuara ilk defa geldiğini ve çok faydalı bulduğunu söyleyen lise öğrencisi Tarık İmir “ Fuar çok faydalı oldu. Üniversitelerin girebildiğim ve giremediğim bölümlerini öğrenmiş oldum. Başakşehir’de ilk defa geliyorum. Gayet faydalı buldum. Umarım devamı da gelir. Pek çok üniversiteye danıştım. Öncelikle gideceğim üniversiteye karar verdim. Geleceğimi planlamada etkili oldu. İlgililere çok teşekkür ediyorum “ dedi.

İnternette üniversite bölümleri ile ilgili çoğu bilginin yanlış olduğunu ama bu fuar sayesinde doğru bilgiye ulaştıklarını ifade eden 12’inci sınıf öğrencisi Mehtap Ünaldı, “ Geçen yıl da gelmiştim. Bu yıl son sınıfım. Yine geliyorum. Ben internette ulaşamadığım puanlara burada daha doğru yollarla ulaşıyorum. Bilen insanlar burada oluyor. Daha yararlı oluyor. Bölümlerin kaç yıllık olduklarını öğrenebiliyorum. Bunlar internette yalan yanlış paylaşılıyor. Moda tasarımı düşünüyorum. Güzel sanatlar fakültesi istiyorum. İnternette çoğu üniversitede iki yıllık gösteriliyor. Ama kendilerine sorduğumda dört yıllık olduğu veya geçiş sınavları olduğu gibi bilgilendirme yapıyorlar. Memnunum “ dedi.

Başkan Kartoğlu, konuşmasının ardından kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi. Kartoğlu daha sonra bir süre stantları gezerek fuar ve üniversiteler hakkında bilgi aldı. Başakpazar Fuar ve Sergi Alanı’nda düzenlenen fuarda Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı Formula ve elektrikli araçlarda sergilendi.

