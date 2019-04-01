HABER

Buteflika, 28 Nisan'dan önce istifa edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2019 20:45 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceğini duyurdu.

Buteflika, 28 Nisan'dan önce istifa edecek

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Buteflika, görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifasını sunacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, istifadan önce, geçiş döneminde devlet kurumlarının işleyişinin sürekliliğini sağlamak için önemli kararlar alınacağı belirtildi.

Buteflika, dün eski İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi başkanlığındaki yeni kabineyi açıklamıştı.

BUTEFLİKA'NIN ADAYLIKTAN ÇEKİLEREK SEÇİMLERİ ERTELEMESİ

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, 11 Mart'ta sürpriz bir kararla, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini, 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, ciddi sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu. (AA)

PARTNERBu festivale akın edecekler!Bu festivale akın edecekler!
Beyaz Saray’dan Dört Orta Amerika Ülkesine Yaptırım UyarısıBeyaz Saray’dan Dört Orta Amerika Ülkesine Yaptırım Uyarısı
Mueller Raporunun Yayınlanması için Yeni HamleMueller Raporunun Yayınlanması için Yeni Hamle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Buteflika

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan seçim açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan seçim açıklaması

Bahçeli kravatını beğenen muhabiri fırçaladı!

Bahçeli kravatını beğenen muhabiri fırçaladı!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

'Neden Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Şevket Çoruh'tan çok konuşulacak seçim tepkisi

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

Binali Yıldırım: İptal edilen oylar sonucu değiştirebilir

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Camide katliam yapan teröristten şok teklif!

Camide katliam yapan teröristten şok teklif!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Canlı yayında seks yapacaklar!

Canlı yayında seks yapacaklar!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Korkunç olay: Otobüsteki 20 kişi cayır cayır yandı

Korkunç olay: Otobüsteki 20 kişi cayır cayır yandı

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimini komedyen Zelenskiy ilk sırada tamamladı

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimini komedyen Zelenskiy ilk sırada tamamladı

Ukrayna'daki seçimde komedyen Zelenskiy önde

Ukrayna'daki seçimde komedyen Zelenskiy önde

Mansur Yavaş'tan bir açıklama daha!

Mansur Yavaş'tan bir açıklama daha!

Canlı yayında intihar etmeye çalıştı!

Canlı yayında intihar etmeye çalıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.