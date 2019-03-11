Buteflika Aday Olmuyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, aday olmayacağını açıklayarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini erteledi.

Buteflika’nın 5’inci dönem cumhurbaşkanlığına adaylığına yönelik protestoların üçüncü haftasında, beklenen haber geldi.

82 yaşındaki Abdülaziz Buteflika’nın seçimlerde yarışmayacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Nisan’da yapılması planlanan seçimlerin de ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, hükümetin de kısa süre içinde yenileneceği belirtildi.

2013 yılında geçirdiği inmenin ardından kamuoyunda çok nadiren görünen Buteflika, İsviçre’nin Cenevre kentinde 2 haftadır gördüğü tedaviden Cezayir’e dönmüştü.

1999 yılından bu yana ülkeyi yöneten Buteflika 5’inci dönem başkanlık için geçen hafta resmi başvuruda bulunmuş, kazanması durumunda sadece bir yıl daha görev yapacağını ardından yeni seçimler düzenleneceğini kaydetmişti.

